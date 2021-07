El Polaco tuvo una crisis nerviosa en Showmatch: los detalles de su descompensación y desmayo

“No puedo respirar”. La frase de El Polaco asustó a todos. Hacía pocos minutos, el bailantero había bailado en el estudio de Showmatch junto a su compañera Celeste Muriega, en reemplazo de Barby Silenzi que está lesionada. En ese momento, Marcelo Tinelli continúo con su programa y poco antes del final, el músico se descompensó.

Un rato antes, El Polaco había dejado la pista porque sentía que algo no andaba bien. El estudio de Don Torcuato se vistió preocupación cuando un par de miembros de la producción acudió en su ayuda. Estaba pálido. Repetía que no respiraba. Se desvanecía. “Me siento muy mal. Ayudenme”, pudo decir el cantante.

Mientras un productor le dio una botella de agua, otro llamó al equipo médico que está presente en el lugar. Primero llegaron los bomberos, que se encontraban más cerca. Después el médico que atiende a todos los participantes del programa: el doctor Labonia. También llegaron otros dos médicos que se encontraban de guardia en una de las ambulancias a disposición por si ocurre un accidente.

El hecho resultaba extraño. Antes de descompensarse, el ex de Karina La Princesita bailó al ritmo del cuarteto junto a Muriega. Llevaron adelante su coreografía en el SuperDuelo, donde se enfrentaron con la pareja que conforman Julieta Nair Calvo y Gonzalo Gerber. En ese cara a cara, la pareja del Polaco venció al de la actriz y seguirá en competencia en el programa de Marcelo Tinelli.

Apenas lo atendieron, los médicos notaron que respiraba sin dificultades. Aunque él repetía que no podía hacerlo. Lo tranquilizaron y luego lo trasladaron hasta una de las ambulancias. “Estaba más nervioso que con problemas de respiración”, dijo uno de los doctores.

Durante la atención, le midieron el oxígeno en sangre con un saturómetro y le tomaron la presión. No tenía ningún problema de oxigenación. Le dijeron que se tomara un momento para relajarse y así lo hizo. 15 minutos después, El Polaco se recompuso. Aunque siguió en observación durante una hora y media más.

“Tuvo una crisis de nervios. No llegó a perder el conocimiento ni a desmayarse. Tampoco tuvo problemas en la respiración”, le confirmaron a BigBang. Y agregaron: “Creemos que pudo ser ansiedad. Otros profesionales de la salud explicaron que pudo haber sido un ataque de pánico. Ahora queremos que se quede tranquilo y se recupere completamente”.

El 24 de junio, Ezequiel Cwirkaluk, el verdadero nombre del Polaco, vivió uno de los momentos más duros de su vida cuando se confirmó que Jorge Cwirkaluk, su padre, falleció. Según allegados al músico, había contado que fue encontrado tirado en una de las habitaciones de su casa, luego de sufrir un paro cardiorrespiratorio.

Días después, el Polaco le dedicó un show especial en Showmatch y afirmó: “Quiero recordarlo con una canción que le hice para el. Y para los jóvenes que dicen mañana, y ahora no esta más y es triste. Gracias por el espacio”. Ese día, hizo el show con su hermano Jonathan y cantaron el tema “Cómo saber si te amo”, de Leo Dan, uno de los artistas favoritos de Jorge.

Por otra parte, en una entrevista, El Polaco contó: “Estoy bien, acá estamos... Fue recontra re importante volver... le agradezco a Marce, a toda la producción, que me dio el espacio para recordar a mi viejo, en este lugar en el que me vio tan feliz. A mi familia, que me acompañó, fue un día muy especial. Estoy muy feliz”.