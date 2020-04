El polémico chat entre Laurita y Cabré antes de la separación: "Me cansé de ser el mal de tu vida"

Finalmente se confirmó lo que empezó como un rumor: Nicolás Cabré y Laurita Fernández se separaron en medio de la cuarentena obligatoria que rige en todo el país a causa del coronavirus.

La crisis de la pareja trascendió luego de que la bailarina abandonara el hogar del actor para regresar a su casa, luego de que le arreglaran un caño de agua que se le había roto.

Fue la propia Laurita la que confirmó el final de su relación con Cabré y aseguró que fue por videollamada a causa del aislamiento obligatorio.

Este miércoles, desde Intrusos dieron a conocer los mensajes que la pareja intercambió antes de ponerle fin a la relación, donde se lanzaron duras recriminaciones y que finaliza con un contundente mensaje del actor.

Fue Guido Zaffora el que mostró una captura de imagen de una discusión de pareja que tuvieron cuando ella aún estaba de vacaciones en Nueva York, ciudad que visitó acompañada de un amigo y sin su por entonces pareja, tras finalizar la temporada teatral en Mar del Plata. Cabe recordar que ambos fueron los protagonistas de Departamento de soltero en La Feliz.

En el chat que dieron a conocer en el ciclo que conduce Jorge Rial, que data del 12 de marzo, se puede ver que Laurita se puso mal después de un mensaje de voz de Cabré. “Me pone mal que empieces a revolver mierda”, le envió la bailarina, acompañado de un audio de 50 segundos.

Y la respuesta de Cabré no se hizo esperar y fue contundente: “Ya me cansé de ser el mal de tu vida. El que no te permite disfrutar”. Al mismo tiempo, el “ex de todas” le envió a la bailarina otro mensaje de voz, pero Laurita aseguró que el mismo “no se escuchaba nada”.

Minutos después de dar a conocer el mensaje, Rodrigo Lussich tomó la palabra para criticar con furia al actor: “Tiene la particularidad de la psicopateada. A cuántas le habrá dicho ‘me cansé de ser el mal de tu vida’. La China Suárez, Eugenia Tobal, Marcela Kloosterboer...”, enumeró.

Según trascendió, el origen de la pelea de los ex tortolitos fue un supuesto mail conciliador que Cabré le envió a su ex, Josefina Silveyra. “Dos días antes de abandonar la casa de Cabré para irse a su departamento arreglado, ella encontró un mail de Cabré a su ex novia, Jose Silveyra”, había contado Yanina Latorre, advirtiendo que le dijo que “la quería y que la extrañaba”.