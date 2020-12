El polémico y discriminador audio de La Bomba Tucumana a su ex: "Negro, sucio, villero e inmundo"

Gladys La Bomba Tucumana está atravesando una delicada situación con su ex pareja, Sebastián Escacena, a quien a mediados de noviembre denunció por estafa al asegurar que él no quiere devolverle un auto que ella habría comprado cuando aún estaban juntos.

Escacena mantuvo una relación de cinco largos años con la cantante de la movida tropical. De hecho, tomó notoriedad pública en 2017, cuando solía acompañar a Gladys la pista del Bailando 2017, En aquella oportunidad fue acusado de golpear a los fans de Micaela Viciconte, a uno de ellos le lastimó dos costillas. También tuvo un fuerte encontronazo con Brian Lanzelotta detrás de cámaras.

Lo cierto es que este nuevo escándalo desató, además, una trama de infidelidades. Es que, según La Bomba, su ex la engañó todo el tiempo mientras estuvieron en pareja. Mientras que semanas atrás, Escacena afirmó que hubo infidelidades de ambos lados: "En diciembre del año pasado nos peleamos. Yo le encontré mensajes con varias personas. Ella también me vio mensajes. Ahí nos peleamos. Ella después se fue de viaje a Pinamar con un chico".

Lo cierto es que este escándalo sumó un nuevo capítulo en las últimas horas, luego de que se diera a conocer un fuerte y aberrante audio de la cantante de cumbia dirigido a su ex. “¿Qué se puede esperar de un burro más que una patada? Negro, sucio, villero, inmundo. Te metiste en mi casa, negro sucio, ¿cómo podés hablarme así? Vos no sabés con quién te metés, no tenés idea", se la escucha decir a Gladys.

El audio fue compartido este viernes por Los Ángeles a la mañana y sigue: "¿No sabés quién soy yo? ¿No sabés todo lo que te puede ocurrir en la vida? De todo. Si yo me pongo en el papel de demonia….Hasta acá llegó la charla, que andes bien. Yo la verdad que coj... maravillosamente bien. Está muy bien dotado mi novio. Es hermoso, es intelectual, tiene trabajo, es divino. Tiene auto de él, que se lo ganó trabajando".

En la escucha, la participante del Cantando 2020 le cuenta a Escacena que su actual pareja "no toma alcohol, es hermoso y tiene aliento rico". "Es muy hermoso, es muy bonito, tiene los dientes preciosos. Estoy muy enamorada de él y él de mí. Pobrecito, qué triste debe ser para una persona que te conozcan por haber estado con alguien. Me das asco y mucha risa", señala en otro mensaje.

Y concluye: "Vamos a decirle que haga un tratamiento en las piernas para que le bajen las piernas de elefante y que vaya al dentista porque tiene caries mal”. Esta no es la primera vez que la cantante es escrachada por maltratar y discriminar a una persona. En septiembre de este año, la interprete de La pollera amarilla tildó la ropa que le confeccionó Lana Ferrando, la jefa del vestuario de LaFlia, de ser para una "villera boliviana”.

El antecedente de homofobia y agresión

Esta no es la primera vez que Gladys derrapa con sus comentarios: durante la primera etapa del Bailando 2017 la cantante fue acusada de homofóbica cuando varias personas –sobre todo Mica Viciconte- pusieron en duda la sexualidad de Santiago Griffo, el hijo de la tucumana. Si bien esto no tendría nada de malo, Gladys siempre sostuvo en polémicos términos que su hijo era “bien machito” porque fue ella quién lo crió así.

En aquella oportunidad, cuando Mimi, la novia de El Tirri, aseguró que Santi le mandaba mensajes a su pareja, La Bomba disparó súper enojada y mirando a cámara: "No quiero defender a mi hijo porque él se sabe defender solo. ¡La tiene así! Cuando nació, la partera dijo 'macho'. Mi hijo las tiene bien puestas y se va a saber defender solito, como su madre le enseñó”.

A partir de ahí, La Bomba comenzó a ser duramente criticada en las redes. Pero a su poco tacto a la hora de hablar de ciertos temas, se le sumó la forma en que trató a Gabriel Usandivaras, por entonces el partenaire de Lourdes Sánchez. Durante un cruce, la tucumana no pudo evitar referirse a la sexualidad del bailarín, como si esto importara en una discusión.

Si bien lo hizo con cierta elegancia, lo que despistó a muchos de los espectadores, la cantante de cumbia no aguantó su genio y lo llamó “damo”, en clara referencia a sus gustos. "Dijiste que era ignorante. Vos sos un ignorante, sos un ‘damo’. Si sos hombre, ¿por qué te peleas con una mujer?", había lanzado Gladys, en aquella ocasión furiosa con el bailarín y ganándose el mote, sobre todo en las redes, de homofóbica.

Pero su participación en el programa de baile de Tinelli, además de gritos, llantos a montones y fuertes cruces con los participantes, tuvo otro polémico factor: la agresividad. No solo de ella, sino también la de su ex pareja, Sebastián, quien por entonces ya había sido denunciado en la comisaría 29 por agredir a fanáticos de Viciconte a la salida del programa durante el ritmo de la salsa de tres.

En aquella oportunidad, protagonistas habían sido Nara Ferragut y Lizardo Ponce, quienes aseguraron que habían sido insultados por el entonces novio de Gladys. “Pendejo hijo de put.., callate y dejá de mentir”, habrían sido los dichos de la ex pareja de La Bomba. Pero, además, la cantante también protagonizó diversos hechos de violencia en el certamen.

Por ejemplo, Brian Lanzelotta había asegurado que detrás de cámara Gladys lo había llamado “desagradecido" y "negro villero”. Según el ex hermanito, el novio de la tucumana había tenido una reacción patotera que derivó en la furia de la referente de la movida tropical. "Sos desagradecido, un nadie. Decí que soy mujer, si no lo golpearía”, le había señalado La Bomba en el Bailando 2017 a la hoy figura del Cantando por un sueño.