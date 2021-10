El posteo de Gisela Dulko con un mensaje oculto a Gago tras la infidelidad y la separación

Hace 20 días, la noticia de la separación de Fernando Gago y Gisela Dulko sorprendió a todos. Mucho más cuando Cinthia Fernández dio a conocer los detalles del fin de la pareja. El ex futbolista la había engañado con su mejor amiga.

Con casi toda la información sobre el hecho, Cinthia relató: “Gago le fue infiel a Dulko con su mejor amiga, con alguien del grupo de mamis del colegio de sus tres hijos. Todo esto transcurre entre el barrio Los Castores, de Nordelta y el colegio Northfield. Sus hijos iban ahí y ahora ella los cambió a un colegio de San Isidro”.

A eso, Fernández le agregó que, aunque la ex tenista ya tenía ciertas sospechas, el día que descubrió la infidelidad fue porque llegó a su casa y encontró a Gago con la mujer en cuestión, llamada Verónica Laffitte, en su propia cama. De inmediato, Gisela dejó la casa y se mudó con sus tres chiquitos en San Isidro.

Pero los datos no se detuvieron en todo este tiempo. También dieron a conocer que la relación del ex futbolista de Boca y la empresaria había mutado. Ya no eran amantes porque se mudaron juntos a otra propiedad de Nordelta, que le alquilaron a otra madre del colegio.

“Tres días después de admitirle que estaba con esta chica, se fueron a vivir juntos a la casa que le alquilaron a una de las integrantes del chat de mamis donde se supo todo esto”, contó Yanina Latorre.

Y completó: “Esta mujer se fue a vivir a Miami y puso la casa en alquiler, y la ocuparon ellos. La gente que vive en estos barrios es rica o por lo menos no tiene problemas económicos, así que esta señora se fue a Estados Unidos y ahora recibe este dinero por parte de ellos".

También habló sobre las sospechas de Dulko en cuanto la relación que tenían su marido y su amiga. Es que el ex futbolista se comportaba cada vez más distante con su esposa. Según la esposa de Diego Latorre, cuando él aún era técnico de Aldosivi, en Mar del Plata, no quiso que su esposa se mudara a esa ciudad con sus hijos para que la familia viviera toda junta.

Así comenzaron las discusiones y las sospechas de Dulko. Latorre explicó: “Gisela se quería ir a vivir con él y los chicos pero él no quiso, entonces ella comenzó a atar cabos y a desconfiar”. En medio de todo ese combo, tanto Gago como Laffitte le hablaban mal uno del otro.

“Gisela y Verónica eran muy amigas, Gago vivía en Mar del Plata y Verónica le decía cosas como ‘tu marido es un nabo’ o ‘separate’. Él por su parte le decía: ‘Es un gato, no seas amiga de ella´”. Además de eso, cuando Gago estaba en Buenos Aires y se encontraban las familias, veía situaciones extrañas entre Fernando y Verónica.

En ese punto, Latorre dio un detalle revelador sobre el puntapié inicial del divorcio, antes de encontrarlos en su cama: “Se sientan un día en la cena y ella lo encara. ‘¿vos estás encamándote con ésta?’. ‘Sí, estoy enamorado’, fue la respuesta de él que aceptó todo”.

Después de esa discusión, fue cuando Dulko los encontró en su propia casa teniendo sexo. Para ese entonces, la relación estaba totalmente rota. De inmediato, Gisela se fue con sus hijos a otra casa de la familia. Él también se mudó. Pero con su amante.

Desde que el escándalo estalló de forma pública, Gago hizo silencio absoluto. En ese sentido, le sirvió ser despedido de Aldosivi, el equipo que dirigió hasta hace menos de un mes, por los pésimos resultados que obtuvo en el campeonato local.

Más allá de eso, en las redes sociales hubo cierto movimiento. Además de dejar de seguir a su ex esposa en Instagra, el ex mediocampista borró todos las fotos en las que aparecía con Dulko. Ella no se quedó atrás con eso. También eliminó cada imagen de Pintita de sus redes sociales.

Aunque antes d ella separación, Gisela no utilizaba asiduamente su cuenta de Instagram; eso cambió ahora. Tras seis meses sin publicar nada, la ex tenista reactivó su red social con varias fotos en su feed y en las historias. La primera fue una imagen de su entrenamiento a la que le agregó la frase “Tanto tiempo”.

Dos días después, publicó otra foto en la que se la veía con una sonrisa y escribió: “Lindo día por acá”. También reposteó varias fotos con su amiga, Isabel Macedo, que viajó desde Salta, para instalarse unos días en Buenos Aires y estar cerca de Dulko, tras la separación de quien fuera su esposo durante 11 años.

Ahora, Gisela publicó una foto de hace 25, cuando recién comenzaba su carrera. La imagen fue tomada en Luján y se la ve muy chiquita. A eso le suma una frase reflexiva que apuntó de lleno a Gago: “Gané el torneo nacional y había pasado menos de un mes desde el fallecimiento de mi papá. Esa foto dice que en la vida todo pasa, y qué más allá de las dificultades, nunca hay que dejar de sonreír”. Una de las primeras en comentar la publicación fue Macedo, que escribió: “Te quiero con mi alma”. Ella es quien la acompaña en estos momentos tan duros.