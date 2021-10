El posteo machirulo de Icardi con Wanda desnuda: “Cuando te hacés la soltera en Instagram pero a la noche pedís perdón”

Hace algunas horas, y a diferencia de Mauro Icardi, quien no para de subir fotos fotos románticas con Wanda Nara y llegó incluso a dejar de seguir a todo el mundo en Instagram, la mediática eligió publicar fotos desnudas y al borde de la censura. Se sabe que tras los mensajes con Eugenia Suárez, Wanda no piensa en la reconciliación, a pesar de que el futbolista publicó en las redes sociales que es un hecho.

Esa diferencia con su esposa, hizo que Icardi cometiera un hecho más que desagradable y machista: publicó una historia de Instagram en la que se la ve a su mujer acostada a su lado y abrazándolo. Como si fuera poco, le sumó la frase “Cuando estás en Mood soltera en Instagram pero a la noche pedís perdón. En qué quedamos, Wanda? No me queda claro!!!”.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

El posteo duró unos minutos. Después de borrarlo, publicó otra historia en la que dijo que se iba a dormir. Sin dudas, esta historia no terminó y tiene muchos capítulos más. Y sin dudas, Instagram será el escenario perfecto para eso. Después de eso, dejó de seguir a Wanda en esa red social. Casi un adolescente.

Mientras tanto, la China jugó su partido. También compartió una historia en Instagram y utilizó la palabra Mood, la misma que usó Wanda en su posteo enla que se la ve en la ducha absolutamente desnuda. Pero la actriz no metió ninguna foto sensual sino que publicó un video de su infancia en el que se la ve bostezando. ¿Palo para Nara e Icardi? Sin dudas.



A casi una semana de anunciar su separación de Icardi, Wanda enfrenta uno de los momentos más duros de su vida. Después de encontrar los mensajes del affaire virtual que el delantero del Paris Saint Germain con la China, no sólo no descarta la posibilidad de avanzar con su ya expreso pedido de divorcio, sino que en las últimas horas recibió violencia económica por parte del padre de sus hijas menores: Francesca e Isabella.

De acuerdo a lo confirmado por Yanina Latorre, los intentos de reconciliación de Icardi no sólo fueron infructuosos, sino que por estas horas Nara analiza dar un paso más y pedirle a su abogada, Ana Rosenfeld, que avance con el divorcio luego de casi ocho años de relación.

"Wanda está más cerca del divorcio, que de arreglarse con Mauro Icardi. Me dijo: 'Yani, no estamos juntos, pero compartimos la misma casa porque mis hijos van al colegio'. Él empezaba a entrenar de nuevo. Ellos laburan juntos y tienen reuniones. Otras veces la he notado más enojada, ahora está apagada", reveló la panelista del ciclo Los ángeles a la mañana.



Por otra parte, en los primeros días del escándalo, cuando volaron a Milan, Icardi le dijo a Wanda que si no lo perdonaba se retiraba del fútbol. Una decisión que le constaría carísimo tanto a ella como a él. Es que Nara cumple un rol de apoderada y es la responsable de que el delantero cumpla con todas sus obligaciones laborales. Por esa actividad, el PSG le paga a ella 3 millones de euros anuales, en tanto, el sueldo de Icardi llega a las 12 millones de euros anuales, más primas y premios. Pero si él incumple con el club, comienzan los descuentos para ambos.

Pero las exigencias machirulas son tres más y Latorre detalló: “Ellos dos empezaron a dialogar, ella necesita tener un vínculo laboral porque hay una sociedad en donde ella es la representante de él, tiene un contrato firmado y tiene que hacer que él vaya al club. Hoy lo llevó al club, pero él antes de ir le puso condiciones, él a ella, para volver a trabajar porque está atrincherado en la casa”.

Enseguida, contó que Mauro pretende que su esposa cierre su cuenta de Instagram, en la que trabaja como influencer por cifras millonarias en euros. “Las condiciones serían las siguientes: que los dos cierren la cuenta de Instagram, o sea el pirata es él y ella tiene que cerrar su Instagram”.

Pero antes de hacer eso y perder más de nueve millones de seguidores y muchos más negocios y euros, Wanda tendría que hacer un último posteo para confirmar su reconciliación con Icardi. Increíble, ¿no? Latorre afirmó: “Antes de cerrarla ella tiene que postear una foto de la pareja por la familia”.

El otro punto fundamental del acuerdo machista de Icardi está vinculado al trabajo de Wanda. Según el relato de Latorre: “No quiere que Wanda vuelva a trabajar “A partir de ahí él le promete portarse bien, fidelidad eterna, pero no quiere que ella trabaje fuera de lo que es su vínculo. Viste que ella hace eventos, la contratan en la tele, Influencer en Europa es otra liga; y tampoco quiere que viaje sola en el avión privado”.

Para el último punto, Icardi se guardó el as bajo la manga más machista de todos. Para evitar que Wanda se enojé y viaje a Milán, tal como lo hizo cuando descubrió el chat entre su esposo y la China, el delantero quiere que hagan un acuerdo en el que quede sellado que están prohibidos los vuelos en el avión privado de manera unilateral. Es decir, si se suben a la aeronave, Wanda e Icardi tienen que estar juntos sí o sí. Igual hoy, superó todos los límites con su desagradable historia en Instagram.