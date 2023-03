"Apagá las luces de esta casa": Marcos se coronó como el gran ganador de Gran Hermano

Después de más de cinco meses de aislamiento, Gran Hermano llegó a su fin este lunes. Luego de una temporada con excelentes números y con el anuncio de que ya se comenzó a trabajar en la edición del 2023 del reality más popular del país, la casa finalmente cerró sus puertas coronando a Marcos Ginocchio por encima de Nacho Castañares y Julieta Poggio, quien terminó en tercer lugar. Lo primero que hizo Santiago del Moro, una vez que saludó a los finalistas fue mostrar cómo se desarrolló la estructura del programa más popular del momento. No sólo dio un vistazo a la gran cantidad de editores, productores y sonidistas que se desempeñaron en este ciclo, sino que además cómo se elaboró la estructura que albergó a los hermanitos.

Luego, volvió a hablar con los finalistas sosteniendo en sus manos el sobre que llevaba el nombre del hermanito que quedó en tercer lugar. "Quien sale tercero, va a agarrar su valija, el Cabify y se viene para el piso", les adelantó el conductor, quien además agregó: "Lo que yo he gritado en este programa, una vez pensé que se me iba a escapar la laringe". Finalmente, Del Moro reveló que por decisión de la gente el tercer lugar fue para Julieta, convirtiéndose en la gran sorpresa de la noche, con el 19,66% de los votos. La creadora de hashtag "#FueraMalasVibras" fue recibida por Robertito Funes Ugarte. "No puedo creer que abandoné la casa. Estoy muy feliz", le dijo.

Ante una multitud que buscaba sacarse una foto con ella, la recibía con besos, abrazos y aplausos, Julieta ingresó al estudio que se encontraba colmado de gente y se unió al resto de los ex hermanitos que participaron en esta edición. "¡Me voy de viaje Santi!", exclamó la primera eliminada de la final, celebrando el viaje a elección que ganó por terminar en tercera posición en el reality. Una vez que Julieta se sentó en su lugar, Del Moro pasó un emotivo clip con el paso de todos los participantes que pasaron por la casa musicalizado, por momentos, con temas de Casi Ángeles. "No se puede contar con palabras lo que estoy viviendo", dijo Alfa, entre lágrimas.

Romina Uhrig tomó la palabra y agregó: "Es muy fuerte ver todo esto. momentos de alegría, tristeza y llantos. Estoy muy agradecida por esta oportunidad, fue una experiencia divina. Me llevo amigas y a Caramelo, estoy muy feliz". "Honraron esa casa con su personalidad, su manera de jugar y transitarla", se animó a decirle a todos los ex hermanitos el conductor de Telefe, a lo que "Frodo" sumó: "Por ahí por algunos no signifique mucho, pero para mi esto es todo. No saben lo feliz que me siento de haber cumplido un sueño. ¡Es una locura de sensaciones!".

Como no podía ser de otra manera, Del Moro buscó la palabra de Thiago Medina, afirmando que "si hay alguien que le cambió la vida" tras su paso por el programa había sido a él. "A mi me cambió para bien. Fue un empezar de cero y lo que más quería era la casa con mis hermanas, y la tengo gracias al Municipio. La verdad que cuando salí me sorprendió el cariño de la gente y el amor. Me voy con mi casa hecha, el cariño de la gente y un recuerdo lindo", le respondió.

Acto seguido, el conductor volvió a ingresar a la casa y le pidió a los finalistas que hablen por última vez en el confesionario y digan sus últimas palabras antes de coronar al gran ganador. "Le quiero agradecer por todo lo que vivimos, por darme la oportunidad de verme como realmente soy. Este es el nacho de verdad, con ganas de bailar y de todo. Gracias por haberme conocido así, llorando, contento, con mi familia y dando amor. Quiero ser el que abrió y cierre esa puerta. Somos ganadores y ojalá ese sobre diga mi nombre porque es lo que más deseo. Creer y crear", fueron las últimas palabras que le dedicó el oriundo de Almagro.

A su turno, Marcos ingresó, le agradeció a Gran Hermano y manifestó: "Creo que no tengo nada más que pedirles. La verdad que todas las expectativas que tuve acá, las cumplí. Fue la mejor experiencia de mi vida, vi a mi papá con los ojos llorosos diciendo que estaba orgulloso de mi, a mi hermana viniendo de Francia y a mi hermano de Estados Unidos. Este recorrido será eterno y lo voy a guardar en mi memoria y en mi corazón. Ojalá pueda devolverles todo el amor que me hicieron llegar".

Casi llegando al final, Del Moro afirmó que el premio al final para el ganador será de casi 20 millones de pesos y no de 15 millones como se había informado al comienzo del ciclo. Pasada la medianoche, el conductor de Gran hermano llamó a la escribana que sostenía el sobre con el nombre del gran ganador del reality y anunció que el programa recibió más de 8 millones de votos. Bajo un estruendoso cántico a favor de Marcos de parte de la tribuna, Del Moro proclamó a Marcos Ginocchio como el gran ganador de la edición 2022 con el 70,83% de los votos. "Es tuyo", le dijo Nacho al salteño, quien no pudo contener las lágrimas al ganar el reality y le devolvió los elogios con un "fue un regalo poder conocerte".

Fue entonces que el primero en agarrar su valija y abandonar la casa fue Nacho. Una vez que ocurrió esto, Marcos se inclinó, se puso en cuclillas y rompió una vez más en llanto en el patio de la casa. Como no podía ser de otra manera, el hermanito que quedó en segundo lugar fue recibido por una multitud. "Jugamos limpio y esto es mucho más de lo que imaginaba. ¡Qué locura! Gracias por el aguante", dijo al bajar del auto que lo llevó al estudio principal.

Seguido a esto, el salteño tomó a su perra Mora, agarró sus cosas y apagó las luces de la casa más famosa del país. Una vez que el lugar se oscureció, el gran ganador abandonó, despacio, el lugar y se dirigió al estudio donde lo estaba esperando toda su familia y el resto de los participantes de esta edición del reality. "Cuidá mucho a Morita", fue el último gran pedido que le hizo Big Brother antes de que El Primo deje la casa. "No siento que sea real", dijo Marcos al llegar y al grito de "dale campeón" se abrazó a sus ex compañeros uno por uno sujetando el premio de casi 20 millones de pesos y el vale por una casa.

El debut de Gran Hermano, que había arrancado a las 21.45 y terminó a la medianoche, había promediado 21,5 puntos de rating, tocando un pico de 22,9 a las 23.15. Luego de la medianoche, y durante unos pocos minutos, Telefe siguió emitiendo lo qué sucedía dentro de la casa, mostrando la reacción de los 18 participantes en la instancia en la que están conociéndose y descubriendo el lugar que les toca habitar. Ese fragmento también midió muy bien cosechando un promedio de 19,3 puntos, número que traccionó a Staff de Noticias (Telefe) que llegó a 11,3 puntos y pudo ingresar a la lista de lo más visto del día. Esta final superó aquel número llegando a los 30 puntos, una locura en la tevé de hoy.