El presidente del Barça bancó a Piqué en la separación: "No es un hombre frívolo, está sufriendo"

De este lado del charco, en nuestro continente, nos resulta más fácil ponernos del lado de Shakira (45) que de Piqué (35) por motivos obvios: su sangre latinoamericana. Así es como desde que la cantante y el futbolista anunciaron su separación, tanto los medios como los lectores se cansaron de culpar al defensor por la crisis de pareja que atraviesan.

Cierto o no, los detalles y motivos de su divorcio están a la orden del día en los portales. Esta nota es el caso.

Eso mismo habrá notado el presidente del Fútbol Club Barcelona, Joan Laporta (60), cuando lejos de omitir hablar de un tema privado de un jugador, como suele suceder, declaró para equilibrar la balanza a favor de su amigo.

"Piqué está sufriendo, tanto como imaginamos. Tenemos en nuestra imaginación jugadores con fama, dinero y todo lo que nos gusta, pero ellos son personas y Piqué es un gran ser humano. Es uno de los capitanes, tiene mucha suerte y nos ha dado mucho como equipo", declaró para ¡Hola! España.

Y agregó: "Aunque ha pasado por circunstancias que no son bonitas para nada, con hijos pequeños, Piqué se merece todo el apoyo y el amor de los fans. No escuchen las noticias que intentan mostrarlo como un hombre frívolo, sin sentimientos, que no siente nada".

El Presidente de Piqué

Joan Laporta está desempeñando su segundo mandato como presidente del Barcelona desde el 17 de marzo de 2021. El primero ocurrió entre el 2003 y el 2010, ciclo que con altibajos contrató a Pep Guardiola para formar el mejor equipo de la historia del club culé. Por aquellos años, Gerard Piqué era uno de los fichajes que llegaba de la mano del presidente.

Laporta es abogado, empresario y político español. El día de hoy, 29 de junio de 2022, está cumpliendo los 60 años. A juzgar por sus dichos, el defensor culé va a ser uno de los invitados a su cumpleaños: “Tengo suerte de conocerlo y de haberlo tratado como persona. Es una persona extraordinaria que está sufriendo. Y tenemos que ayudarlo”.