El primer Día del Amigo de la China después del Icardi Gate: del sorete de Paula Chaves al enojo de Zaira

Desde octubre del año pasado, cuando explotó el escándalo entre Mauro Icardi y Eugenia Suárez por su encuentro en París, los seguidores de La China aumentaron considerablemente en redes sociales, pero no así su lista de amigos.

De hecho, según trascendió las semanas siguientes a que se hicieran públicas las conversaciones privadas entre el futbolista y la actriz, muchas de las amigas “famosas” de la ex Casi Ángeles le soltaron la mano acusándola de traidora. Más precisamente de “sorete”. Ese fue el apelativo que utilizó Paula Chaves para describir a su antigua amiga.

La conductora surgida de Súper M fue una de las pocas conocidas que se plantó a la China y le pidió explicaciones. Junto con ella, la hermana de la damnificada, Zaira Nara, quien también formaba parte de ese grupo de amigos.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Según se supo por boca de Yanina Latorre, las dos modelos se apersonaron en la casa de Pilar de Euge y le exigieron que les entregara el teléfono celular para ver con sus propios ojos cómo había sido la secuencia del affaire. Luego contó el textual: "Paula le escribió y le dijo: 'Sos un sorete. Leí todos los mensajes, tengo todos los chats, leí todo. Sos una basura'".

Por supuesto, se dejaron de seguir en redes y desde entonces enfriaron una relación que en algún momento pareció ser real. A los pocos días, la actual novia de Rusherking le respondió sin nombrarla en una entrevista con Alejandro Fantino: "Si te defraudan es porque evidentemente no lo esperás, vos no esperás que sea así. Que vos puedas pensar que puede haber amigos que te banquen más o menos, es otra cosa. O que te lo puedas esperar más de uno que de otro".

Y agregó: "A mí me importa más la vida real, muchísimo más. No era de mi círculo más íntimo, no puedo decir que me haya afectado tanto, pero mis amigos siguen intactos y mi familia también".

Del otro lado del mostrador, tres que bancaron a Euge fueron María del Cerro, Lali Espósito y Cande Vetrano, otras ex compañeras de elenco que optaron por ir en contra de la corriente y apoyar a la rubia. “Es mi amiga y la quiero mucho. Me dolió que la pongan en ese lugar y, en un punto, me aterra el hecho de que hoy sea tan simple cancelar a alguien”, escribió Cande en su momento.

Paralelamente, a propósito de su nuevo novio, la cantante de Disciplina expresó: “Si la China está feliz, espectacular. Es amiga de toda la vida y me gusta que mis amigos estén felices”.

Mientras tanto, la China disfruta su primer día del amigo en Disney. ¿Quién la habrá saludado?