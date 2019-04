Britey Spears salió del psiquiátrico en el cual había sido internada un mes atrás y le habló a sus seguidores de Instagram. La cantante de 37 años grabó un video para mostrar cómo se encuentra y habló de todos los rumores que circularon en torno a su salud.

El mensaje de Britney Spears a sus fans: "Amenazaron de muerte a mi familia"

"Hola, chicos. les mando este mensaje a todos los que están preocupados por mi. Todo está bien. Mi familia pasó por mucho estrés y ansiedad últimamente, así que necesitaba un tiempo para lidiar con eso; pero no se preocupen: estaré de regreso muy pronto", explicó la cantante, en alusión al delicado estado de salud en el que se encuentra su padre, Jamie.

Pero el video no fue lo único que compartió. Además de mostrar su imagen, Britney compartió otro descargo en el que le hizo frente a todos los rumores que se dispararon luego de que se conociera la noticia de su internación. "Quería hablarles porque las cosas que se están diciendo se están saliendo de control. Hay rumores, amenazas de muerte para mi familia y mi equipo. Se están diciendo tantas cosas locas. Estoy tratando de tomarme un momento, pero todo lo que está sucediendo me lo hace más difícil".

"No crean todo lo que escuchan. Estos correos electrónicos falsos que están hoy en todos lados fueron escritos por Sam Lufti (su ex manager) hace años. No los escribí yo. Él fingía ser yo y se comunicaba con mi equipo con una dirección de correo electrónico falsa. Mi situación es única, pero les prometo que estoy haciendo lo mejor en este momento. Es posible que no quieran saber esto acerca de mí, pero soy fuerte y defiendo lo que quiero", sumó.

Por último, Britney pidió: "Lo que necesito ahora mismo es un poco de privacidad para lidiar con todas las cosas difíciles que la vida me está presentando. Si pudieran hacer eso, les estaré siempre agradecida. Los quiero".