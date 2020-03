El príncipe Harry, víctima de dos youtubers: las tremendas confesiones que hizo, sin saber que lo estaban grabando

Corría el martes 24 de diciembre del 2019. La Familia Real británica todavía no lo sabía, pero Meghan Markle y el príncipe Harry ya trabajaban en secreto en su renuncia a la Corona. Instalados en su mansión alquilada de Canadá, los duques de Sussex disfrutaban de unas vacaciones alejadas del Reino Unido y se preparaban para sacudir al mundo. Ese día, el hijo de Lady Di recibió una llamada telefónica que lo sorprendió. Le dijeron que quienes se encontraban del otro lado del teléfono eran la activista Greta Thunberg y su padre; cuando en realidad se trataba de dos youtubers rusos que consiguieron su número, lo grabaron y ahora hicieron público el material.

La primera llamada tuvo lugar en Nochebuena. El príncipe no sólo accedió a la charla, sino que además sorprendió a los bromistas al no titubear a la hora de hablar de la mala relación con su familia, del peso que sufrió como miembro de la Familia Real e incluso de denunciar que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene "las manos con sangre" por su postura con respecto a las políticas ambientales. La segunda comunicación fue el 22 de enero, dos semanas después de que los duques anunciaran su renuncia a la Familia Real.

Ambas conversaciones fueron publicadas en las últimas horas en YouTube por Vladimir Kuznetsov y Alexey Stolyarov, días después de que Meghan y Harry participaran de su último acto oficial como miembros de la Familia Real. Hasta el momento, el vocero del hijo menor de Lady Di se negó a hacer comentarios al respecto, al tiempo que no negó la veracidad de las grabaciones.

Megxit: "Casarse con un príncipe no es todo lo que se supone que es"

"Te puedo asegurar que casarse con un príncipe o una princesa no es todo lo que se supone que es. Pero a veces la decisión correcta no siempre es fácil. Esta decisión ciertamente no fue fácil, pero fue la decisión correcta para nuestra familia; la decisión correcta para proteger a mi hijo. Creo que muchas personas en todo el mundo se pueden sentir identificadas con nosotros y nos respetan por poner a nuestra familia primero".

El príncipe Andrew, su amistad con Jeffrey Epstein y la denuncia por abuso sexual a una menor

"Tengo muy poco para decir sobre ese tema. Pero lo que sea que haya hecho o no, está completamente separado de mí y de mi esposa. Operamos de manera inclusiva y nos estamos enfocando en la comunidad. Estamos completamente separados de la mayoría de mi familia".

"Soy más normal de lo que mi familia quiere pensar"

"Fui militar durante diez años, así que soy mucho más normal de lo que mi familia quiere pensar. De todos modos, el poder estar ahora en una posición diferente nos permite decir y hacer cosas que antes jamás nos hubieran dejado. Además, la mayoría de los menores de 35 ó 36 años parecen estar desempeñando un papel activista, lo que nos da la oportunidad de tratar de marcar una diferencia, sin ser criticados".

La respuesta a la crítica por el uso de jets privados

"Desafortunadamente hay muy pocas alternativas. Nosotros tenemos que volar en aviones comerciales alrededor de todo el mundo. Es una situación muy distinta a la de la mayoría de las personas, que lo hacen sólo por una noche o los fines de semana", aclaró el príncipe, quien fue duramente cuestionado por el uso de aviones privados, después de quejarse de la contaminación mundial.

"Lo tuve que hacer ciertamente para mi familia, para proteger a mi familia de estas personas (por los paparazzi), como bien pueden entender. Tengo que poner las protecciones y la seguridad de mi familia primero y estas personas son interminables".

"Donald Trump tiene sangre en sus manos"

"Sólo por el mero hecho de que Donald Trump esté impulsando la industria del carbón sea tan grande en Estados Unidos, tiene sangre en sus manos. Trump va a hacer todo para conocerte para mejorar su imagen, pero nunca querrá tener una discusión sobre cambio climático con vos (por Greta), porque va a quedar expuesto que sos más inteligente que él".

"Nadie nos sacó nuestros títulos"

Al momento de la llamada, la Familia Real inglesa ultimaba los detalles de la salida de Meghan y Harry. En su momento, se especuló con la posibilidad de que la Reina les quitara los títulos de duques. "No, nadie nos despojó de nuestros títulos. No hay que creer todo lo que se lee. Por un tecnicismo de mi familia, nos pidieron que uno usáramos nuestros títulos para generar dinero; algo que jamás haríamos. De todos modos, los medios se las ingeniaron para decir que nos habían sacado los títulos".