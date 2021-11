El principio del fin: la fecha del comienzo del affaire de la China Suárez y Mauro Icardi

El inesperado escándalo entre Wanda Nara, Mauro Icardi y Eugenia Suárez explotó hace poco más de tres semanas. Todo salió a la luz después de que la mediática descubriera un chat en Telegram entre el delantero del PSG y la China. De inmediato, Wanda acudió a su cuenta de Instagram y escribió en una historia: “Otra familia que te cargaste por zorra”.

Luego le pidió el divorcio a su marido y partió con sus hijos a Milán en una avión privado. Detrás de ella, Mauro dejó París para pedirle perdón. Por esas horas, como aún no se sabía nada, el imaginario popular apuntó contra la ex Casi Ángeles. Todavía está muy fresco aquel tuit de Carolina Ardohain cuando la llamo “zorra” luego de descubrirla teniendo sexo con Benjamín Vicuña en un motorhome. Finalmente, la propia Wanda admitió que su marido había tenido algo con la actriz.

En el medio hubo una reconciliación. Icardi le juró que todo fue un coqueteo virtual y que jamás la conoció. ¿Eso era cierto? Un allegado a la China le escribió un mail a Wanda para contarle que el mismo fin de semana que ella estaba en Milán, la China viajó a París y pasó una noche con Mauro. Nadie pudo confirmar esa información aunque Nara asegura que es cierto. Por eso, se divorciará del delantero del PSG.

Pero hay más. Al parecer, desde hace varios meses, Wanda sospechaba que Icardi mantenía una relación extramatrimonial. Un cambio de actitud en el hogar y cierta lejanía en la intimidad, parecieron indicarle que algo estaba mal dentro de la pareja. A eso se le sumaban mensajes a cualquier hora de la madrugada, que Mauro se encargaba de silenciar a una velocidad mucho más alta de su despliegue en la cancha.

En ese punto, Yanina Latorre, quien desde que se conoció la infidelidad se comporta como la vocera de Wanda, relató con lujo de detalles las supuestas infidelidades que Icardi tuvo con varias mujeres y de las que Wanda intentaba obtener información. En tanto, sobre el affaire con la China, lanzó: “Ella sabe todo desde mayo. Icardi se lo negó. A ella le llegaron mails con detalles de los que ella desconfiaba, lo acorraló y él confesó. Ahora está totalmente decidida a separarse”.

Y continuó sobre los rumores de divorcio: “Esto es hoy, no tengo la bola de cristal, viste como son las parejas. Ella hoy dice que que se quiere separar. Lo que sabe es que no fue un chat nada más con la China. Que ella viajó a París, que él le pagó los pasajes y el hotel y que le regaló una camiseta del PSG. Al tener toda esa información Wanda optó por separarse y se fue a Milán”.

Si lo que dice Latorre es así, Icardi no sería el único infiel. Aunque tuvo diversos idas y vueltas con Benjamín Vicuña, en mayo de este año estaban juntos. De hecho, el chileno recién blanqueó la separación en agosto. Algunos rumores indicaron que Eugenia, que quería tener una relación abierta con Vicuña, habría mantenido un encuentro sexual con un conocido actor. Al enterarse de eso, Benjamín le dijo que no iba a soportar seguir así y se separaron.

Por otra parte, hace unos días, en un posteo en el que confirmaba la reconciliación, Wanda escribió: “A partir de lo sucedido quedé muy herida. Cada día le pedí a Mauro el divorcio. Cuando él se dio cuenta que no había marcha atrás, me dijo que no podíamos seguir así, que si separarnos era la única forma de ponerle fin a tanto dolor, que lo hiciéramos. Fuimos al abogado. En dos días Mauro aceptó todas las condiciones y firmamos el acuerdo”.

Y siguió: “Ahí me di cuenta de algo, que teniendo todo no tengo nada si no estoy con él. Estoy segura que este mal momento que atravesamos nos fortalecerá como pareja y como familia. Lo importante es que los dos tuvimos la libertad de ponerle fin a nuestra historia de ocho años, pero con el alma cansada de llorar, libremente nos volvimos a elegir. Te amo”. Esa publicación fue eliminada por Wanda, al tiempo que Icardi cerró su cuenta de Instagram.