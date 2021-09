El protagonista de Dr. Milagro habló sobre su papel: “Siento que ayudé y le hice bien a muchas personas”

Desde su primera emisión, Dr. Milagro se transformó en uno de los éxitos de Telefe. La serie turca generó fanáticos en Argentina pero también fue un éxito en Turquía, su país de origen, y en otras naciones de América Latina, África, Asia y Europa. Con actuaciones impecables, la serie se ganó el corazón de muchos.

Y es que el protagonista se luce en su papel de Ali Vefa, un médico que tiene un trastorno del espectro y Síndrome de Savant. Su nombre es Taner Ölmez y, esta tarde, brindó su primera entrevista a un medio de Argentina. El turco hizo una videollamada con Cortá por Lozano, el programa de Verónica Lozano y fue entrevistado por la conductora y por Vicky Xipolitakis, Pilar Smith y La Costa. Por supuesto, contaron con la traducción de la intérprete Jazmín Natour, que se hizo famosa hace años con el éxito de la novela Las mil y una noches.

Lo primero que dijo el actor fue sobre el éxito de la ficción en Argentina: “Sé por las redes sociales que nos miran y me llegan las noticias de lo que sucede en Argentina con Dr. Milagro. Cuando leí el libro de la novela me pareció diferente y me puso contento que en mi país se hiciera un proyecto así, por eso no podía dejar de ser parte, no lo dudé. Trabajé el personaje individual y grupalmente, con pacientes del espectro autista y con médicos, para informarme”.

Por otra parte, habló de unas de las escenas más duras que le tocó grabar en la tira, cuando ocurrió la muerte de Adil: “Fue súper difícil, lloré mucho cuando leí la escena y luego cuando la interpreté fue todavía más difícil. Fue muy especial porque cuando empecé a actuarlo me di cuenta de sus muchas dificultades y la mayor era la de no poder equivocarme para no romperle el corazón a ninguna persona. Interpretarlo fue un proceso muy doloroso y muy satisfactorio. Trabajé durante tres meses todos los días antes de empezar a grabar y durante el proceso no dejé de conectarme con ese personaje”.

Por otra parte, aseguró sobre lo que su personaje generó en el público: “Ese tipo de historias, como la que recordás, me pasaron todo el tiempo y desde el primer día. La novela se estrenó un jueves y la vio todo el mundo. El viernes, al otro día, me estaba yendo a grabar y viene un hombre, corriendo. Me para y me dice: ‘Perdón que estoy así, todo agitado, vengo corriendo porque estoy llegando tarde al trabajo. ¿Sabés por qué? Porque anoche me quedé viendo la novela y, cuando terminó, me puse a verla tres veces más, porque tengo una hija autista y no puedo creer estar viendo esto en la televisión’”.

“Mi personaje es muy especial. Yo hice mi trabajo como actor, igual que lo hago siempre, pero esto tiene un plus, que es que yo siento que le hice bien a mucha gente. Creo que hice cosas buenas por alguien. Y seguramente, muchos se sintieron tocados por esto y eso, para mí, ya es mucho”, remarcó sobre su actuación.

Por otra parte, relató sobre sus comienzos como actor: “Me enamoré de la actuación cuando fui al teatro, con el colegio. Y la popularidad es algo que viene de la mano. Lo importante es sentirse cerca de la gente, que te conozcan y dejar los prejuicios de lado”.

Por último, sobre su vida, Taner relató que se casó en junio con la actriz Ece Çesmioglu, con quien comparte una larga relación amorosa desde que se conocieron en el set de otra serie turca. “Hace mucho que estamos juntos, nos queríamos casar pero sucedió la pandemia, aplazamos la vida hasta que un día pudimos, decidimos sacarnos el tema de encima y nos casamos”, dijo sobre su flamante matrimonio.