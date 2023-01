El público pide chape: el guiño de Alejandro Sanz a Shakira tras la canción con Bizarrap

En la noche del miércoles, la Loba no solo salió del armario sino que se fue de ataque y cacería. Shakira lanzó la Music Session #53 de la mano del músico y productor argentino Bizarrap. Hasta el momento, con tan solo 16 horas de publicación, el video, cargado de palos a Gerard Piqué y a su novia, alcanzó los 32 millones de visitas. Sin embargo, hubo una sola reacción esperada y ansiada pro todos sus fans, la de Alejandro Sanz.

Al parecer el cantante español estaba viendo en vivo el estreno del tema musical y no pudo contener sus ganas de aullar. El autor de No es lo mismo escribió en su cuenta de Twitter: "Auuuuu", haciendo referencia a la colombiana y a la escandalosa letra que realizó. Si bien no la etiquetó, no la arrobó ni tampoco la mencionó, Shakira supo rápidamente que eso era un mensaje para ella y ni lenta ni perezosa le respondió con dos emoticones: una loba y un corazón.

Cabe destacar que entre los años 2005 y 2007, mientras grababan La Tortura y Te lo agradezco pero no, comenzó a correr el rumor de que ambos músicos estaban teniendo un affaire. No obstante, nunca pudo ser confirmado debido a que en ese entonces Shakira estaba de novia con Antonio de la Rúa, a quien luego le dedicó un disco entero. Sin embargo, las imágenes hablan por si solas.

Lo cierto es que en cada show, en cada videoclip y en cada fotografía que les tomaban juntos, se podía ver a Sanz y a la colombiana muy cerca, a puro cachondeo y con una mirada que se prendía fuego. Más allá de que la teoría surgió a raíz de un arduo deseo de los fans, el periodista español Javier de Hoyos señaló que el motivo por el que la barranquillera deseaba abandonar España luego de sus separación era por un nuevo amor. "Se pensaba que abrían las puertas a una reconciliación, pero está Alejandro Sanz en Miami. Él la está animando a marcharse… Ellos tienen un vínculo secreto desde hace más de quince años”, sostuvo.

Un dato interesante es que en un video que se filtró hace un par de años, se los veía muy melosos a raíz de que Sanz la felicitara muy cariosamente por el lanzamiento de "Día de enero". En ese entonces el español le comentó que a él nunca le habían escrito algo así, a lo que ella disparó: "A mí tampoco". Por su parte el hombre de 54 años le propuso que a partir de ese momento se dedicaran canciones entre ellos, y con una mirada sensualmente atractiva, Shakira le dice que sí.

Letra de la canción en la que Shakira fulminó a Pique y a Clara Chía

"Pa’ tipos como tú, uuuhh Pa’ tipos como tú, uuuhh Perdón, ya cogí otro avión, Aquí no vuelvo, no quiero otra decepción.

Tanto que te las das de campeón.

Y cuando te necesitaba diste tu peor versión.

Sorry, baby, hace rato que yo debí botar ese gato.

Una loba como yo no está para novatos.

Una loba como yo no está pa’ tipos como tú.

Pa’ tipos como tú, uuuhh A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú.

Esto es pa que te mortifique, mastica y traga, tragues y mastiques.

Yo contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques.

Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo sólo hago música perdón que te sal-pique.

Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda.

Te creíste que me heriste y me volviste más dura.

Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan.

Tiene nombre de persona buena, Clara-mente no es como suena.

Tiene nombre de persona buena, Clara-mente es igualita que tú uuhh Pa’ tipos como tú, uuuhh A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú.

Del amor al odio hay un paso, por acá no vuelvas, hazme caso.

Cero rencor bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo.

No sé ni qué es lo que te pasó, estás tan raro que ni te distingo.

Yo valgo por dos de 22.

Cambiaste un Ferrari por un Twingo.

Cambiaste un Rolex por un Casio.

Vas acelerado dale despacio.

Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también.

Fotos por donde me ven, Aquí me siento un rehén.

Por mí todo bien.

Yo te desocupo mañana y si quieres traértela a ella que venga también.

Tiene nombre de persona buena, Clara-mente no es como suena.

Tiene nombre de persona buena, Y una loba como yo no está pa’ tipos como tú, uuuhh Pa’ tipos como tú, uuuhh A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú.

A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú.

Ya está, ciao".