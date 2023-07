"El que se sienta incómodo, que lo diga": Jey Mammon asistirá a los Martín Fierro con La Peña de Morfi

Se celebra la premiación más esperada por la televisión argentina y el país. Muchos famosos, conductores y actores están ansiosos. ¿Su mayor anhelo? tener en sus manos la estatuilla de Martín Fierro. Sin embargo, la incógnita y el misterio tiene nombre y apellido: ¿Qué sucederá con Jey Mammon? ¿Irá? ¿Pasará por la alfombra roja?¿Se sentará con La Peña?

En las últimas horas, Jey Mammon rompió el silencio y reveló que aquel que se sienta incómodo se retire del lugar. Cabe destacar que estos últimos días Jey se sentó con otro semblante en los diversos programas intentando defenderse tras el gran escándalo por abuso sexual a Lucas Benvenuto. En este marco, decidió responderle a aquellos que lo salieron criticar por querer estar en la gala de esta noche.

La Peña del Morfi es uno de los programas con más nominaciones esta noche y Mammon tendrá su silla. “Vos instalaste un tema y ese tema parecía ser que merecía una opinión. La verdad es que algunos creerán que merece opinión, pero para mí no. No merece una opinión si yo tengo o no tengo que ir”, comenzó contando Jey en Secretos verdaderos.

El conductor mantuvo un mano a mano con Luis Ventura, presidente de APTRA, y no tuvo problemas en responder cada una de las preguntas. Si bien considera que dentro de los medios y la televisión ya está cancelado, no encuentra motivos para no asistir a los Martín Fierro. Sin embargo, le dejó un mensaje a quien esté incómodo por su presencia.

“Y si alguno se siente incómodo con mi presencia, primero que lo diga, porque hasta ahora no vi a nadie decirlo. El que se sienta incómodo, que lo diga y en todo caso que no vaya él. ¿Voy a ir con una ametralladora? ¿Cuál es el miedo?”, sentenció Mammón.

La pelea menos esperada: Julieta Ortega cuestionó la posición de Nancy Pazos

"Si Jey Mammón va mañana a la fiesta del Martín Fierro (yo aún creo que va a recapacitar) voy a ser una de las tantas personas que se sentirán incómodas. Sus apariciones mediáticas de los últimos días y su necesidad de venganza —haciéndose pasar como víctima cuando fue victimario— sacan lo peor de mí", había escrito la periodista.

"¿Necesidad de venganza? ¿Cómo te defenderías vos de algo así en caso de ser inocente?", le respondió Julieta Ortega a Nancy Pazos, dejando en claro su apoyo a Jey.

El cruce no frenó ahí, la periodista no dudó en contestar. "¿Para vos es inocente un hombre de 32 que intimó con un chico de 14,16 o 17 que venía con un historial de abuso? ¿En serio preguntas, Julieta Ortega? ¿Fue una relación de pares? ¿Cuál es la diferencia entre lo que hizo Jey y lo que hizo Juan Darthés? Explícame vos a mi. Porque yo no la veo", le escribió Nancy Pazos a Julieta. La actriz, por su parte, dejó ahí el enfrentamiento y le escribió "te expliqué por privado".