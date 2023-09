El radar de la "China" botinera y la filosa marcada de cancha de la mujer de un futbolista

La relación entre la pelota de fútbol y Eugenia "La China" Suárez es de larga data, al igual que sus deseos vinculados a quienes practican ese deporte. La lista es larguísima y tiene como punto alto a Mauro Icardi y el escándalo que se desató después de que la propia Wanda Nara hiciera pública la infidelidad del padre de sus hijas. Ahora la actriz puso en la mira al futbolista uruguayo Ignacio Ramírez, a quien según su pareja, Anto Lima, le mira las historias de Instagram.

"La China Suárez le mira las historias a mi marido. Nunca me había sentido tan Pampita en mi vida", escribió la mujer en un posteo de X, la red social antes conocida como Twitter. Y como el accionar de la ex Chiquititas no suele orientarse únicamente a deportistas, la uruguaya utilizó la analogía de otra de las víctimas que se cobró en la Argentina, la modelo Carolina Ardohain.

Vale recordar que el conflicto con quien actualmente es jurado en el Bailando 2023, fue a partir de que la modelo aseguró haber encontrado a Benjamín Vicuña teniendo sexo con la "China" en el motorhome que compartían en la película El hilo rojo.

Si bien el tiempo pasó -esto sucedió en 2015-, Pampita soltó, terminó en pareja con Roberto García Moritán, y hoy recuerda lo sucedido de otra manera, en su momento fue una ruptura traumática que la dejó desolada y con un enojo público importante. "Esta es la familia que destruiste, China Suárez", la había acusado en Twitter.

Lima es modelo y periodista deportiva en el Uruguay. Además de ser la pareja de Ramírez, tiene dos hijos con él: Faustina y Juan Francisco. Con "El Colo", como le dicen al jugador de Nacional, está hace 13 años. En julio de este año, y a menos de dos años de tener a su segundo bebé, recibió la distinción como "Mejor silueta" del certamen de belleza Miss Panamerican, una costumbre en ella, ya que lleva 55 distinciones nacionales e internacionales por su belleza.

La preocupación manifestada, más allá de la vinculación a Pampita, es por la historia que Suárez vivió con Icardi, a espaldas de Wanda Nara. Cuando salió todo a la luz, Mauro reconoció que se mensajeaban, que se vieron en París, pero que no pudo concretar el acto sexual. Al menos eso es lo que le dijo a su esposa y madre de sus hijas, Francesca e Isabella.

Lo cierto es que tras ese episodio, la reputación de Eugenia creció en el sentido de que siente predilección por las personas pareja. Y esta realidad, la acompañó gran parte de su vida. Así fue que comenzó su relación con Nicolás Cabré, quien estaba con Eugenia Tobal en ese momento.

Hubo otros rumores con futbolistas a quienes, supuestamente, ella les mandaba videos con escenas de autosatisfacción. Esto fue expuesto en su momento por Yanina Latorre en el LAM que salía por El Trece. Entre ellos se encontraba un Rodrigo de Paul que todavía no había estado con Tini Stoessel, pero que sí daba sus últimos pasos con Camila Homs.

Así fue como en España, en algún momento de que se hicieron públicas todas estas metodologías de seducción, la denominaron "el terror de los maridos", tal como reveló Paula Varela en los meses de debate respecto a la infidelidad de Icardi.

La nueva presa de La China, en parte, avaló esta versión de que le tienen miedo por la exposición que vendría después. Lo primero que hizo fue avisarle a su pareja con la que está hace 13 años y comparte dos hijos. No vaya a ser que se entere por otro lado, y tenga que dar explicaciones.