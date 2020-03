El reality de Luisana Lopilato y Michael Bublé para entretener a sus fans en plena cuarentena

Luisana Lopilato y Michael Bublé llevan más de diez días recluidos en su impactante -y millonaria- mansión ubicada en la pequeña ciudad de Burnaby, a pocos kilómetros de Vancouver. La actriz se sumó a la iniciativa de su marido, quien en las últimas horas sorprendió al actualizar sus abandonadas redes sociales con un video en el que llamó a sus fans a ser responsables de cara al brote de coronavirus. El día a día de la actriz y sus hijos Noah, Elías y Vida.

"Quedémonos en casa. Quince días o un mes no son nada en nuestra vida. Aprovechemos para leer, ver series y sobre todo para pasar tiempo con nuestras familias que son lo más importante que tenemos", recomendó la actriz desde su cuenta de Instagram.

Atenta a que no todo el mundo tiene la posibilidad de suspender sus actividades, Lopilato sumó: "Y quienes no tengan la oportunidad de hacerlo, por favor sigan las recomendaciones de salud que ya todos conocemos. Por último, quiero hacer una mención especial a todo el personal hospitalario alrededor del mundo, que en medio de esta pandemia trabajan sin parar, poniendo su propia salud en riesgo para cuidarnos a todos. Ellos son los verdaderos héroes en estos tiempos y se merecen todo nuestro reconocimiento".

Minutos después, la pareja sorprendió a sus seguidores con una transmisión en vivo desde el living de su casa. "Estamos en casa como dicen que hay que estar cumpliendo con todos y por todos", arrancó la rubia. "Estamos en familia. Mike está tratando de conectar su teléfono para hablar con sus fans. Estamos con un muy amigo de la familia italiano haciendo la cuarentena en casa con nosotros", contó, en alusión a Samuele “Samu” Miccoli.

"Lávense las manos cada quince o veinte minutos. Si tocan las cosas, tienen que limpiarlas para que la persona que venga después de ustedes no se contagie. Estamos todos tratando de hacer lo que nos dicen que hay que hacer. Estamos escuchando a los médicos. Hay que protegernos entre todos".

La actriz contó también cómo lleva la cuarentena con sus hijos. "Nosotros tenemos tres hijos que no están yendo al colegio y estamos tratando de seguir con todas las tareas, lo hacemos a la mañana. Trato de buscar actividades para los chicos. Estoy sin salir hace un montón. Estamos cocinando. Ayer hice un poco de pan. Trato de hacer mi rutina de gimnasia acá en casa".

"No uso las redes sociales, pero creo que es muy importante no sólo para ustedes, pero por nosotros también. Nos necesitamos entre todos. Nuestras vidas son normales como las suyas. Tenemos el mismo miedo que ustedes. Nos preocupan nuestros padres, nuestros abuelos; nuestros familiares más vulnerables. Lo que queremos es conectarnos con ustedes porque seguramente están en casa también y queremos hablar con ustedes, escucharlos, hablar", sumó Bublé, quien no titubeó a la hora de proponer hacer una rutina de gimnasia.

La propuesta de los Bublé-Lopilato es hacer transmisiones en vivo, que saldrán a las ocho de la noche de la Argentina. "Vamos a intentar entretenerlos y ayudarnos para que la cuarentena sea más llevadera". "Por ahí mañana (por hoy) podemos cocinar algo que todos tengamos, porque no podemos ir al supermercado. ¿Y si hacemos pasta casera? La cocinamos con harina y agua", propuso la argentina.

"Podemos charlar también. Recomendarnos series de Netflix para ver. Aprender también de las distintas costumbres de todo el mundo. Este es el momento de estar más juntos y de escucharnos", cerró Bublé.

"Nos estamos volviendo un poco locos estando encerrados. Esta mañana, fui al gimnasio y Luisana nos pasó el trapo. Ella hace crossfit y no tuvo piedad. Le dije: 'Soy viejo y gordo, no puedo seguirte el ritmo. Nos vas a matar'. Mis piernas se sienten como una pasta pegagoza".