El reclamo de la ex de Fort: "Como no le podés poner un revolver, le pones una multa que le duela"

En marzo de este año, la ex de Eduardo Fort y madre de sus tres hijos, Karina Antoniali, le hizo una denuncia por incumplimiento de cuota alimentaria. Según se supo en su momento, la Justicia le había impuesto un monto que no estaba siendo respetado por el empresario. "Me estás cansando. Si hablo...vos perdés más que yo. Te lo aseguro", había disparado en abril la mamá de los mellizos Angie y Pietro y Macarena, enfurecida con la pareja de Rocío Marengo.

Y minutos después, volvió a compartir otra historia: "Mi abuela decía: una choza donde se ríe es mejor que un castillo donde se llora". Lo cierto es que como, al parecer, el empresario no cumple con sus compromisos como padre, Elba Marcovecchio, abogada de Karina y flamante esposa de Jorge Lanata, avanzó con la causa y esta semana tuvo novedades: "La Justicia estipuló un monto por la cuota alimentaria que Eduardo Fort no estaría cumpliendo".

Carlos Monti presentó el tema en el ciclo Nosotros a la mañana y en diálogo con el programa conducido por Joaquín El Pollo Álvarez, Marcovecchio contó los detalles: "En las cuestiones de familia prefiero que todo quede en el expediente, todo se transitó en Tribunales. Pero cuando la Justicia da una orden y no se cumple, no alcanza con los intereses".

Y sumó: "Porque por más que se pague más tarde y que se cubran los intereses, que no es el caso, para la que recibe el dinero no alcanza que le den más plata tarde, necesita el monto acordado mensualmente en tiempo y forma. La Justicia determinó un aumento, ese aumento debe pagarse y no está pasando. Entonces nos obligan a ejecutar. Obviamente con la fortuna que tiene Eduardo Fort, lo ejecutaremos y cobraremos intereses".

De acuerdo con la letrada, lo que exige la ex de Fort en estas cuestiones de alimentos no es solamente intereses, sino que se le aplique una multa o una sanción "para que el alimentante, sobre todo si es solvente, pague en término". "Pagar en término una cuota de alimentos es sumamente importante para la alimentada, que en muchos casos es la mamá, porque cubre con previsión lo que son las deudas que tiene que ir afrontando", destacó.

"Cuando uno paga una deuda con intereses -explicó Marcovecchio- genera malestar, incomodidad, incertidumbre, nerviosismo, todas cuestiones que no paga la plata. Y más teniendo en cuenta que no es que falta solvencia, que no puede. Entonces uno se pregunta ¿por qué lo hace? Cuando pasa una vez uno piensa que es esporádico. Pero cuando se repite y es frecuente uno puede pedir este tipo de multas".

Y en ese sentido, sentenció: "Como no le podés poner un revolver en la cabeza a nadie, le pones una multa que realmente le duela". En abril, Antoniali también había compartida una llamativa publicación en Instagram que muchos no tardaron en adjudicársela a su ex. La misma llevó como título "Una mujer segura, es la inseguridad más grande de un hombre" y decía: "Qué increíble, un hombre no puede tener al lado a una mujer independiente, con carácter, con decisión propia de las cosas, inteligente, que te quiera todo su entorno, linda y que se mantenga con su propio trabajo. ¿Qué les pasa? ¿Falta de autoestima? ¿Miedo a que lo termine opacando?"

Directa, disparó con munición pesada contra Marengo: "La verdad que las taradas, pero realmente taradas, son las que están en pareja. Muchas de mis amigas y conocidas me dicen: 'sos muy avasalladora. Bajá un poco'. Perdón, ¿voy a simular ser otra persona?' Soy así con mi brillo propio, entro a un lugar y nadie se olvida de mí porque soy solo una mujer real y eso es inigualable con cualquier otra virtud...".