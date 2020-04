El reclamo de Luisana Lopilato a Michael Bublé el día de su aniversario de casados: "Cómo se nota que..."

Lusiana Lopilato y Michael Bublé celebraron en pleno aislamiento obligatorio su noveno aniversario de casados. Instalados en su mansión en Canadá, la pareja decidió realizar un Instagram live diario para "llevar la cuarentena" junto a sus fans. En su última emisión, el canadiense destacó al inicio que se trataba de un día especial, aunque Luisana no tardó en dejarlo en evidencia.

"Hola a todos, soy Miguel Burbujas", comenzó el cantante, con su característico humor. A su lado se encontraba Luisana quien sorprendió a sus seguidores con un sensual look deportivo. ¿El motivo? La pareja había invitado al reconocido bailarín a sumarse a su live y prometió sumarse a una clase de salsa en vivo.

Hasta ahora, la actriz había manejado looks más casuales para los vivos, aunque siempre se mostró impecable. Sin embargo, su marido intentó hacerle un chiste y quedó en offside. "No sé si notaron el look de mi mujer, hasta se hizo el pelo y se maquilló", intentó elogiar Bublé. A su lado, la actriz lo miró con cierto malestar y chicaneó: "¡Cómo se nota que no me ves en estos tiempos de cuarentena! ¡Siempre estoy maquillada!".

Después del cruce marital, el cantante y la actriz se enfocaron en la transmisión en vivo, bailaron y hasta bromearon por el artefacto casero que Bublé realizó con cartón para poder sostener los teléfonos celulares desde los cuales realizaban la transmisión.

"Es un horror, no lo muestres", se quejó Luisana. "¿Por qué? Es súper ingenioso. Mi mujer me dice MacGyver. Pero miren: armé esto con una vieja caja de juguetes de mis hijos y un poco de alambre. Resuelvo todo con cinta y alambre", se jactó el canadiense.

Horas después, la actriz dejó de lado los vaivenes del aislamiento obligatorio y le dedicó un emotivo posteo a su marido.

"Mike y yo estamos festejando un aniversario poco común, lejos de nuestra familia y seres queridos; pero más unidos y agradecidos que nunca por el amor que compartimos. Y por la posibilidad de compartirlo con todos ustedes día a día. ¡Gracias por acompañarnos siempre!".