El recuerdo de Ángela Leiva, tras la muerte de su papá por COVID: "Fue horrible y muy doloroso"

A más de una semana de la muerte de su papá, Ángela Leiva reveló que estuvo durante 23 días en coma farmacológico y resaltó que "luchó hasta el final". "Es un tema difícil para tocar todavía. Yo no había contado mucho de mi viejo. Luchó contra el cáncer durante todo un año, en plena pandemia y lo venció. Cuando salió hice el posteo donde contaba que estoy súper orgullosa de eso. Lamentablemente salió de ahí y se contagio de Covid”, recordó la cantante.

Invitada en los Ángeles a la mañana, detalló que su papá ya estaba "débil" a causa de la quimioterapia. Fue un guerrero. Se bancó la radioterapia y la quimio. Se las bancó como un señor. De repente aparece el Covid, que es lo primero que ataca son los pulmones. Y él había tenido un tumor en los pulmones, entonces estaba bastante débil. No pudo...”, agregó la participante de La Academia de ShowMatch.

Eduardo Mario Leiva estaba internado en un hospital de Tandil, ciudad en la que residía junto a Ani, su actual esposa, quien mantenía al tanto a la cantante y le enviaba cada parte médico. “Luchó hasta el final. Estuvo 23 días en coma farmacológico, entubado. Mucha lucha. Se merecía algo mejor. Mis viejos me criaron así. Ante la adversidad, siempre primero la risa y tratar de salir de ahí. Siempre fuimos así como familia", dijo.

La triste noticia sobre la muerte de su papá llegó casi un mes después de que la propia cantante anunciara con bombos platillos en su cuenta de Instagram que el hombre había superado el cáncer lo que tuvo a mal traer durante el último año. "Soy una apasionada de lo que hago. Obvio que esto tiene muchos contrastes. Estoy viviendo un momento hermoso de mi carrera y de mi vida y se contrasta con esto tan doloroso de haber perdido a mi viejo…", remarcó,

Según Ángela, heredó de su papá el "humor" y su pasión por el trabajo. “Mucho humor. Me parece una gran herramienta para afrontar la vida. Me dejó eso de ser laburante, apasionado, buena gente. A mi viejo lo quería todo el mundo. Un par de horas y era tu amigo”. Además quiso resaltar: “Mi viejo fue el gran impulsor de mi carrera. Nunca recibí un no de mi viejo. Era el que nos llevaba a todos arriba del auto con los instrumentos".

Y sumó: "Nunca fue de decirme lo que hacia mal. Pero me acompañaba cuando yo reconocía mis errores. Unos días antes lo perdí a mi mánager. Aprovecho y le mando un beso a la familia. Muchas pérdidas. Pero yo le pongo la mejor. Me parece prioridad estar bien uno. Si me dejo caer no podría estar aceptando todo lo que me pasa”. Carlos Varela. quien acompañó a la artista durante toda su carrera, falleció el 29 de abril a causa del coronavirus.

Finalmente, consultada sobre las razones por las que su papá decidió internarse Tandil, su ciudad natal, Ángela concluyó: “Tuve la oportunidad de ir a despedir a mi viejo. Habíamos ido una semana antes a verlo cuando los médicos nos habían dicho que no había mucho más para hacer. Mi papá tuvo Covid, pero antes de fallecer le hicieron el test y le había dado negativo. Entonces nos pudimos despedir con todos los protocolos. Era importante para nosotros como familia...No tuve nada pendiente con él, gracias a Dios. Le dijimos que lo amábamos, que lo estábamos esperando, pero que ya era mucho... Era demasiado. No era merecido... Para nada”.