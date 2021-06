El recuerdo de la China a tres meses de la muerte de Sofía Sarkany: "Falta menos para abrazarte"

Ayer se cumplieron tres meses del fallecimiento de la hija del diseñador Ricky Sarkany, Sofía, después de una larga lucha de más de tres años contra un cáncer de útero. Como no podía ser de otra forma debido a lo querida que era la empresaria, las redes sociales se llenaron de recuerdos por muerte; pero dentro de centenares de mensajes de cariño y homenajes, uno de los que resaltó fue el de Eugenia “China” Suárez, quien no sólo era intima amiga de la empresaria sino que además tiene relación con toda su familia.

Es que una semana antes de fallecer, Sarkany había sido madre de Félix y la China viajó a Miami en ese entonces a visitarla para conocerlo. Así de cercana era la relación entre ambas. En ese contexto, por los tres meses de su muerta, Suárez compartió varias publicaciones en conmemoración. Una de ellas fue uno de los cuadros con los que Sarkany la retrató.

“La mejor artista mi ratón. Sofía Sarkany te amo y te extraño”, fue la leyenda con la que acompañó a la foto. Además, en sus stories, la China compartió varias de las fotos que la hermana de Sofía, Violeta, subió del viaje a Miami en el que fue a conocer a Félix.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

También compartió una imagen abrazada a su amiga, donde sostuvo: "Falta un día menos para abrazarte de nuevo".

Aquel 29 de marzo, la actriz le dedicó un extenso mensaje para despedir a Sofía: “Sofia, Ratón, amiga, compañera, ángel, madre, hermana, hija, nieta. Quería contarte que ahora le tengo un poco menos de miedo a la muerte, y es gracias a vos. Ya se armó un grupito de gente amada por allá arriba que estoy segura, me esperan, y es un lugar maravilloso, libre de dolor, de egoísmo, de penas”, escribió.

“Donde vamos a poder bailar y reírnos sin límite. Te voy a abrazar fuerte, como si el tiempo no hubiera pasado. Mi ratón, me duele mucho no tenerte en este plano, pero eso es algo que deberé trabajar y procesar yo”, continuó.

Y concluyó, con un video donde muestra a la joven bailando en la habitación de un hotel: “Amancio y Félix caminarán juntos, seguro sean muy buenos amigos, ya vas a ver. Cuando puedas pásate un ratito por acá, yo siempre te espero. No pienso recordarte de otra manera que no sea esta. Te amo”.