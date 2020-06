El recuerdo de la viuda de Cacho Castaña en el día que cumpliría 78 años: "Quiero no sentir más su ausencia"

Este jueves 11 de junio Cacho Castaña cumpliría 78 años, y para recordarlo, su viuda Marina Rosenthal decidió hablar con los medios de comunicación para contar que esta noche le rendirá homenaje al cantante con un show en vivo que será transmitido por streaming desde Café La Humedad, el bar que el artista abrió en 2016.

Marina Rosenthal y el cantante estuvieron en pareja desde el 2014.

Emocionada, Rosenthal contó que desde que inauguró el lugar, todos los años el artista festejaba su cumpleaños allí, rodeado de música y buenos amigos, y que en esta primera vez sin él le pareció una buena idea hacer un show con los músicos y bailarines a través de las redes sociales.

“Desde que lo inauguró, siempre celebraba su cumpleaños ahí. Hacíamos fiestas grosas. Ambientábamos el lugar, invitábamos a todos sus amigos, había un catering. De todo. Y yo como a Cacho lo siento muy vivo, me parecía raro no festejarle el cumpleaños", contó.

Según comentó en diálogo con Teleshow, en día del cumpleaños de Cacho ella solía comprar globos y llenar la casa de regalos, por lo que intentará poder disfrutar este día sin ponerse triste por su partida.

La viuda de Cacho Castaña lo recordó en el día en que el cantante cumpliría 78 años.

"Yo no soy de llorar mucho públicamente o al lado de alguien. Soy más de tener mis momentos, pero busco tenerlos sola, cuando tengo que ponerme triste. A veces, ponerme triste es raro porque me pone de mal humor, me enojo, entonces trato de aislarme porque no me gusta que me vean así", aseguró.

Emocionada, dijo que a su marido lo tiene siempre muy presente, y que cuando más siente su ausencia es en los momentos íntimos, en su habitación mientras está en la cama y lo recuerda cuando se peinaba, una imagen que ella amaba de él.

"Extraño situaciones que me pasan en el día y ahí son los momentos donde me pongo triste y tal vez busco recluirme. Lo tengo muy presente. Lo que me enoja es el paso del tiempo. Porque el tiempo sigue y te va mostrando su ausencia. Quiero que pare todo, para no sentir más su ausencia", se lamentó.

Marina Rosenthal celebrará el cumpleaños de su marido con un show por streaming.

En este sentido, dijo que recuerda a su esposo todos los días, tanto cuando escucha sus canciones, como también cuando va al café donde solían pasar muchos momentos juntos.

Castaña murió el 15 de octubre de 2019, y su relación con Rosenthal comenzó en 2014, aunque tras dos años de noviazgo se casaron. Los que conocieron bien a la pareja, aseguran que ninguna mujer acompañó y cuidó tanto al cantante como ella.

Según contó Marina, siempre fue una fiel admiradora del artista, y le encantaba mirarlo en las entrevistas que daba, sin saber que alguna vez iba a terminar casada con él y muy enamorada.

Marina Rosenthal y Castaña se casaron en 2016.

Ambos tenían una complicidad muy grande, y solían pasar sus días de manera divertida. Sobre esto, la viuda del artista dijo hoy en Los Ángeles de la mañana que "Cacho" nunca estaba de mal humor, y que incluso siempre se levantaba feliz.

"Los dos nos divertíamos mucho juntos. Contaba anécdotas y yo lo cargaba. Éramos una pareja llena de risas y nuestros amigos se divertían porque nos chicaneábamos todo el día. Era una de las cualidades que teníamos. Durante algunos años vivimos en un departamento y cuando nos mudamos a una casa grande en Olivos, todos los fines de semana invitábamos a amigos a comer asados y era lindo verlo disfrutar eso", comentó.