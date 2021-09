El reencuentro de El Tirri y Mimi después de casi cuatro años: “¿En este tiempo no te comiste ninguna lobita?”

Pasó mucho tiempo. Un poco de silencio. Y una distancia enorme. Pero, al fin, Luciano “Tirri” Giugno y su pareja Mimi Alvarado se reencontraron. Es que hace cuatro años, el primo de Marcelo Tinelli decidió buscar un nuevo rumbo personal y profesional en Estados Unidos y ella eligió quedarse en Buenos Aires.

La espera terminó ayer cuando se vieron cara cara en República Dominicana, la tierra natal de Alvarado, adonde fue a visitar a su familia luego de seis años. Por supuesto, El Tirri le dio una hermosa sorpresa y apareció ahí para abrazarla. “La distancia no existe, el amor lo supera todo”, afirmó el ex Fabulosos Cadillacs, que viajó desde Los Ángeles.

Ese encuentro estaba planeado para marzo de 2020, cuando ya llevaban dos años y medio sin verse. Pero la pandemia de coronavirus postergó todo. Por entonces, ambos ya hablaban de casamiento a la distancia porque llevaban cinco años comprometidos. Pero nada de eso sucedió.

Al ser consultada sobre la relación a la distancia, Mimi afirmó: “Hay gente que no entiende cómo cada uno maneja su relación. Estuvimos mucho tiempo sin vernos, pero para mí Luciano nunca se fue. Supimos mantener la distancia”. Y completó: “Estuvimos 11 años sin despegarnos un segundo. La relación se sostuvo porque tenemos demasiada confianza, nuestra relación trascendió, es súper especial, nos conocemos demasiado”.



Este reencuentro se da en una fecha muy especial ya que el sábado 2 de octubre se casará una de las hermanas de Mimi. Por ese motivo, la pareja de Tirri y la panelista se mostrará por primera vez juntos en mucho tiempo en Santo Domingo. Por otra parte, sobre la felicidad del reencuentro dijo: “Cada pareja es un mundo y lo que saben dos no lo necesitan saber tres. Cada uno con lo suyo. Supimos mantener la relación porque hay mucho cariño, mucho amor, no hay preguntas incómodas sobre si estuvo con alguien. Eso ya es tóxico”.



También dijo: “Ahora sí era tiempo de vernos, y por eso lo planeamos bien. Porque las cosas se hacen bien o no se hacen”. Y dijo sobre lo que sucedió en el reencuentro: “Él lloró y se emocionó más que yo, que suelo ser un poco más fría. Sabíamos que nos íbamos a reencontrar y era como si lo hubiera visto ayer. Nunca dejamos de hablar. Nos miramos a los ojos y nos entendemos. Somos indestructibles”.



En cuanto a la crítica que recibieron por mantenerse tanto tiempo alejado, lanzó: “Había gente que dudaba si seguíamos juntos. Yo preferí ignorar ese tipo de pensamientos. Socialmente nadie lo puede creer, pero no todos pensamos igual. A veces siento que estoy fuera del sistema porque no tengo el pensamiento colectivo, tengo otra cabeza y Luciano sigue la misma línea: por eso vibramos la misma frecuencia y sostuvimos la relación”.



El video del reencuentro fue publicado en ambas redes sociales, y el Tirri escribió: “La distancia no existe. El amor supera todo. Te amo”. La publicación fue comentada por Micaela y Candelaria, y también por Marcelo Tinelli.

Lo llamativo fue la pregunta que le hizo Mimi a Tirri en un móvil con LAM: "Te hago una pregunta en vivo: ¿En cuatro años no te comiste ninguna lobita por allá?". Él, serio, le contestó: "Nada. Te lo juro por mi mamá".

Y ella completó: "Porque ahora no se puede decir zorrita. Están todos muy sensibles. Pero las zorritas siempre van a existir". El Tirri le volvió a jurar que no tuvo relación con ninguna otra mujer: "Yo le dije a Mimi que me iba 3, 4 meses para hacer la residencia en Estados Unidos, pero tardé tres años porque me tocó el gobierno de Donald Trump y cuando me entregaron la residencia no pude viajar por la maldita pandemia. Fueron 4 años. Yo extrañé demasiado. En estos cuatro años me volvió loco. Quería saber si yo hice algo con otra mujer. Yo le dije 'no amor, la verdad que no'". Pero ella relató: "Hoy en día tenemos una pareja muy abierta. En la pandemia me cambió mucho la cabeza. Yo a Luciano le doy su libertad, como espero que él me la dé a mí".