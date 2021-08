El regreso de Mirtha: bajas, problemas con los escalones y la negociación para tenerlo a Macri

Mirtha Legrand ultima detalles para lo que será su regreso a la televisión argentina al menos por dos semanas, debido al viaje y posterior aislamiento obligatorio que deberá hacer su nieta, Juana Viale, que dicho sea de paso la reemplazó a ella en la conducción también como consecuencia de la pandemia del coronavirus (Covid-19).

Sin embargo, el regreso de “La Chiqui” no está exento de polémicas. Una de las más recientes fue la baja de uno de los invitados, el humorista Roberto Moldavsky, quien parecería recibió una llamada de atención de parte de las autoridades de Telefe debido a que el participa del programa de Lizzy Tagliani.

“Lamentamos informar que el Sr. Roberto Moldavsky no podrá asistir al programa del sábado 28 por un tema personal. ¡Siempre será bienvenido y es amigo de la casa! Gracias a él y a su producción. ¡Te esperamos!”, anunció la producción de Mirtha a través de la cuenta de Twitter de “La Chiqui”.

De esta forma, en su regreso Mirtha se sentará en la mesa junto al periodista Jonatan Viale, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, la modelo y conductora Carolina “Pampita” Ardohain y el periodista Baby Etchecopar. Por ahora la mesa del domingo es una incógnita al punto tal de que se avanzan en negociaciones para que esté el expresidente Mauricio Macri en un mano a mano con ella. Pero por ahora, no hay nada confirmado.

Lo que sí pudo saber BigBang es que la semana que viene se juntarán dos potencias. Mirtha tiene pensado recibir, también en un mano a mano, a una de sus amigas y con quien, junto a Moria Casán, conforman la Santísima Trinidad de las mujeres en la televisión argentina: Susana Giménez. Esta es la batalla que por el momento da la conductora, quien regresó al país no sólo por trámites personales, sino para "recomponer" la fracturada relación con Telefe.

Es que Susana regresó esta semana de Uruguay en un vuelo privado sin dar explicaciones del motivo por el cual retornó al país. Cuando le consultaron recientemente sólo atinó a decir: “No leí ninguna crítica, fue todo amor lo que leí. ¿Por qué me critican? Yo puedo ir donde se me da la gana. ¿Por qué el argentino siempre tiene que criticar o quieren encontrar la parte mala de la gente?”. Luego, en declaraciones al programa Los Ángeles en la Mañana (LAM), agregó? “¿Por qué no serán como un perro, como este por ejemplo?”.

¿Qué es lo que se sabe además de los invitados? El programa se emitirá también en la productora La Corte, propiedad de Cristóbal López, de donde también sale la señal de noticias LN+, se mantendrán todas las participaciones del ciclo incluso el juego que hacen con la chef, algo que instaló Juanita, Jimena Monteverde. El diseñador Claudio Cosano, uno de los fetiches de “La Chiqui” ya empezó a probarle tres combinaciones diferentes para la ocasión.

Hay dos cuestiones troncales, más de la logística que todavía tienen que terminar de definir en el entorno de Mirtha. El primero tiene que ver con el protocolo contra el coronavirus que admiten por lo bajo que será más estricto teniendo en cuenta la edad de la conductora y el segundo tiene que ver con el set.

Es que a diferencia de Estudio Mayor, en el set de La Corte hay muchos desniveles y lugares en donde Mirtha puede sufrir un accidente. Ese recorrido también tiene que prepararon con antelación.