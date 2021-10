El regreso de Viviana Canosa y la filosa chicana que Novaresio le tiró al aire, pero nadie captó

Después de 27 días de silencio de radio y ausentismo, Viviana Canosa regresó ayer a la pantalla de A24. La conductora, quien se vio envuelta en un sinfín de rumores que salían de los propios pasillos del canal en el que trabaja, dio una leve explicación del cuadro clínico que padeció y luego recibió una fuerte chicana de Luis Novaresio, que salió al aire y casi nadie captó.

"Muchísimas gracias a todos, no tengo nada preparado así que voy a improvisar. Qué extraño que es volver, qué agradecida que estoy con todos ustedes. Fueron semanas, días; muy, muy difíciles. Fue la primera vez en mi vida que no me importaba el qué dirán, que no me importaba que mintieran acerca de mi vida, que me operaran (en términos políticos). Sentí que era el momento de conectar conmigo por primera vez", aseguró la conductora de 50 años.

Durante estas semanas, mucho se especuló sobre la posibilidad de que la conductora, su hija y su madre se habían contagiado de Covid-19. De hecho, los estudios médicos que publicó en redes sociales para acallar las "operaciones" no sólo no eran válidos (sólo mostraba si tenía o no anticuerpos), sino que además confirmaron que no se había vacunado.

"¿Qué pasó?", se preguntó irónica al aire. "Pasó que casi me muero. Ni más, ni menos. No por covid, porque estaban preocupados por si tenía o no covid. Parecía una caza de brujas. Me descompensé. Naturalicé todas las peleas que di, pensé que era normal: la del gobierno, la del aborto. Naturalicé que una moto me pase por arriba de mis pies. Si fuera un celular, no me quedé sin batería, se me quemó el cargador".

Canosa sostuvo que su cuadro clínico tuvo un fuerte disparador psicosomático: "No sabía cómo contarle a mi familia que me estaba muriendo. Mi hija de ocho años me había dicho: 'Vos te ocupás de todos tus amigos y no te ocupás de vos'. Y fui tirando de la cuerda. Salí airosa y eso tiene un costo".

"No tuve Covid. Pero si lo hubiera tenido, ¿cuál es el problema? No lo tuve", aclaró la conductora, al tiempo que confirmó que quien sí lo contrajo y tuvo complicaciones fue su madre. "La primera semana la pasó sin síntomas, ahora está en una sala común. Agradezco a todos los que rezaron. Está muy bien, hoy me mandó un audio hermoso. Mi papá también. Mi hija está muy bien, de viaje con su papá. Y no quiero dar muchas explicaciones, porque se las doy a quienes quiero. Las operetas me van a causar gracia, después de tocar fondo no me quiero ni calentar".

Luego de su descargo, la periodista siguió con su programa y volvió a referirse al tema durante el paso con Luis Novaresio, quien durante estas semanas manifestó su disconformidad por la falta de respuesta por parte de su "compañera de pase". "Hace tanto que no lo escucho, que no lo veo. Hola, Luis; ¿cómo estás?", disparó Canosa, que no llegó ni a terminar de pronunciar la última palabra cuando fue interrumpida por el ex Animales: "¡Y sí! Si no me contestaste los mensajes. Listo, voy a empezar con factura", le espetó en vivo.

Atenta al palazo, Canosa intentó esquivar el tema y no sumar polémica a su regreso televisivo: "Lo que me falta a mí es escuchar sus reproches. ¿Cómo estás? ¡Tanto tiempo!".