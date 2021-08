El regreso más esperado: el participante al que el jurado le pidió disculpas por no haberlo elegido

Sucede, a veces, que el jurado de La Voz Argentina se equivoca y lo admite sin problemas. En la etapa de audiciones, son muchas las personas que participan y, en medio de tanto talento, en ocasiones pasó que Lali Espósito, Ricardo Montaner, Soledad Pastorutti y Mau y Ricky se arrepintieron de no haber elegido a alguien. Eso sucedió hace tiempo atrás con Ignacio Sagalá, quien finalmente este lunes tuvo la posibilidad de volver al certamen para romperla.

Es que, luego de no haber quedado en la primera instancia, los participantes continuaron siendo parte de un ciclo satelital al programa, con el cual se les dio a tres personas la posibilidad de volver a audicionar. De ese modo, se presentaron tres voces que tuvieron revancha, y uno de ellos volvió al popular reality musical

El primero en cantar fue Gustavo Tacchi, que interpretó “Maravillosa esta noche”. Luego siguió Fernanda Romero, con “En cambio no”, y en tercer lugar estuvo Ignacio Sagalá, con “Without You”. Finalizados los números, el jurado votó a través de sus teléfonos, y luego se reveló que, con tres puntos, el participante elegido era Ignacio Sagalá.

De ese modo, el joven debió elegir a qué equipo quería sumarse, y el primero en tomar la palabra para tentarlo fue Ricardo Montaner: "Yo dije que sentía que me había equivocado, acuérdate de eso. Yo quiero reivindicarme contigo, y llevarte de la mano hasta el final.

Por su parte, Lali agregó: “Ese día fue duro ( el de la audición). En mi caso yo estoy aprendiendo a ser coach de este programa, y creo que con vos terminaríamos de coronar esta etapa final. Casi que te ruego que vengas al team Lali”.

Por su parte, la Sole también quiso convencerlo de ir con ella, y comentó: “Esto que está ocurriendo lo lograste con tu carisma y esfuerzo; me da mucho gusto que estés acá. Me encantaría de todo corazón que vengas a mi equipo”. Y por último, Ricky Montaner concluyó: “En nuestro equipo no tenemos una voz como la tuya, encajarías perfecto, y tendrías un lugar muy tuyo para poder brillar. Queremos pedirte perdón y que nos des la oportunidad de no volvernos a equivocar”

Emocionado, finalmente el joven cantante debió hacer una elección, y dijo: “Gracias a los cuatro equipos. Yo creo que voy a respetar la decisión primera que tomé cuando entré al programa: me voy con Montaner”.

Consternada, la jurado admitió que en todo momento pensó que iba a ser la elegida y le pidió a Ignacio que le tocara el corazón en pleno programa. “Esto es real. Estos son mis nervios ‘ta-ta-ta’. Te felicito, lo mejor de todo es que hayas vuelto. Yo estaba convencida de que me ibas a elegir, tenía una ilusión”, sostuvo.

Según contó antes de su primera presentación, semanas atrás, el cordobés Ignacio Sagalá arrancó en la música cuando era chico con las canciones de su compatriota, Piñón fijo. Luego, estudió guitarra, piano, clarinete y después se lanzó a cantar.

En su “audición a ciegas”, el muchacho de 19 años comenzó con una versión en español de “Los sonidos del silencio”, y si bien su tono de voz llamó la atención a los jurados, sin embargo ninguno se dio vuelta. Para despejar las dudas, le pidieron que cantara una canción de Adele, y tras escucharlo, ahí ocurrió que todos se arrepintieron.

“Tú te mereces una disculpa”; “tenemos que pedirle perdón”; “te pedimos por favor que regreses”, le dijeron los jurados, y mientras todos mostraban su arrepentimiento, Montaner explicó: “La canción que eligió no es la canción para venir a esta audición. Elegiste una canción equivocada, que no nos permitió ver lo que encontramos ahora que hiciste lo de Adele”.