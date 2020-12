El repudiable mensaje de Alex Caniggia contra Cinthia Fernández: "La cornuda todo arruina"

Días atrás, Cinthia Fernández llegó llorando a su lugar como panelista de Los Ángeles a la mañana luego de que Matías Defederico, su ex pareja y padre de sus tres hijas, Charis, Bella y Francesca, le sacara la obra social a ella y a las nenas. "Hay tipos que tienen demasiada suerte de tener hijas maravillosas. El mierda de mi ex dejando sin obra social a todas. Y muestro pruebas para que después no salga a desmentir", confirmó.

En medio de este conflicto, Alexander Caniggia, que mantiene un duro enfrentamiento con la bailarina. no dudó en "reírse" de la delicada situación económica que atraviesa Cinthia y del litigio judicial que mantiene con el futbolista por el incumplimiento en el pago de la cuota alimentaria de sus tres hijas. “La cornuda llora, se quedó con la espina; ya está sin obra social, pobre mina", escribió.

Y de forma totalmente repudiable, agregó: "Todo lo que toca lo cag... todo arruina". La dejan porque es sucia como una letrina. #NoBarats”. Cabe remarcar que esta no es la primera vez que el hijo de Mariana Nannis se ríe de la situación económica de otros. Meses atrás se burló, por ejemplo, de las personas que cobran el Ingreso Federal de Emergencia (IFE) por la crisis económica y social que generó la pandemia de coronavirus.

Al mismo tiempo, no dudó en en atacar a Cinthia con repudiables tuits, luego de que su hermana la eliminara del Cantando por un sueño 2020. "La enana se fue y quedó muda. Lo único que hacía era cantar mal y desnuda. Que te elimine mi hermana es hermoso, no hay duda. Tu marido te dejó, sos chusma y encima cornuda", expresó en aquella oportunidad y sin filtro, Alex Caniggia en su cuenta de Twitter.

Cabe recordar que hasta comienzos de noviembre, Cinthia estuvo enfrentada a Charlotte, luego de que la mediática afirmara que la panelista "curraba" con sus hijas a través de las redes sociales. "Qué caliente se quedó la enana. Es hermoso que te elimine mi hermana. Ya sé lo que podés hacer mañana, comprá pochoclos y pone el trece para ver quién gana. Por fin eliminaron a la #BARAT esta de mierda #NOBARATS ONLY #HIGHSOCIETY", agregó Alex.

Días atrás, Cinthia compartió el mail que le llegó de parte de la gerencia de la empresa OSDE donde le detallan que no se registró el pago de la última cuota del servicio médico que actualmente abarca a las tres nenas y a la propia panelista. "Me sacó la obra social. Hoy amanecí con el comunicado de que no la pagaron y tengo que hacer todo un 'tramiterío' para pasarlo a mi tarjeta. A todas nos sacó de la obra social", contó.

En su descargo en LAM, la bailarina aseguró que se romperá más "el traste" para poder cuidar de sus hijas. "No importa, me romperé más el traste y seguiré laburando. Pero es el derecho de mis hijas. Digo esto porque ayer subió una fotito :'¡ay, qué bueno, la graduación de mi hija chiquita!'. Que agradezca que la ley lo avala y todavía las pueda ir a buscar al colegio", disparó, visiblemente molesta y triste, contra Defederico.