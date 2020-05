El respaldo de su familia, los extremos recaudos y la crianza de Salvador: ¿cómo pasa la cuarentena Vicky Xipolitakis?

Son muchos los argentinos que buscan por A o por B no aburrirse en sus casas durante el aislamiento social y obligatorio que rige en todo el país desde el 20 de marzo. Mientras que otros, en cambio, luchan por superar la crisis económica en la que se vieron envueltos a causa de la cuarentena que busca combatir la propagación del coronavirus.

Este, como tantos otros, es el caso de Vicky Xipolitakis, quien no solo pasa el aislamiento junto a su hermoso hijo, Salvador Uriel (1), fruto de su polémica relación con Javier Naselli, sino que además le contó a este portal que logró la autorización correspondiente para que la chica que le ayuda con los quehaceres de la casa pudiera viajar y trabajar durante la cuarentena.

Además, sostuvo que desde que arrancó el aislamiento lo respetó al pie de la letra. “Estoy respetando la cuarentena al pie de la letra, acá no se entra ni se sale, más que nada para proteger a mi hijo de cualquier posibilidad de contagio. Estamos los dos solitos con la chica que, apenas me autorizaron el permiso, vino a darme una mano a mí”, le confió a BigBang.

En ese marco, sostuvo que días atrás “secuestró” a dos amigos, Lucas y Leo, que la ayudaron con el bebé y, de paso, le hicieron compañía en el marco de esta cuarentena. Pero ambos tuvieron que abandonar el hogar por cuestiones laborales y aclaró que, por precaución, ya no regresarán.

En ese sentido, remarcó que está “tomando todos los recaudos posibles”, más allá de los lógicos e imprescindibles barbijos y alcohol en gel, en el marco del COVID-19: “Salvador es mi prioridad, estoy tomando todos los recaudos posibles: los pedidos, por ejemplo, son todos online”.

Según detalló, nadie sale ni entra de su casa para evitar complicaciones y sostuvo que en medio de este aislamiento, su familia "es un gran respaldo" financiero y anímico.

“Estamos aislados, no tenemos contacto con nadie y lo que más extraño es ver a mi familia. Ellos son mi gran respaldo, pero esta es la mejor manera de cuidarnos entre todos para que este virus pase rápido”, sostuvo.

En ese sentido, resaltó que su único deseo es poder llevar de la mejor manera su rol como mamá y afirmó que su vida “pasó a segundo plano” para poder hacer feliz a su hijo. “Salvador está hermoso, muy vivo, re travieso y es re cariñoso. Gracias a Dios está muy bien, es un bebé muy feliz”, contó, con una extrema felicidad y orgullo, la radiante mamá.

Y agregó: "Él es mi prioridad, hoy me encuentro dejando mi vida en un segundo plano para formar la de él, sobre todo con mucho amor y alegría, así pasamos todos los días. Cumpliendo el rol más hermoso, pero a la vez trabajoso: el de ser mamá. Me traen las cosas hasta la puerta y, pasadas tres horas, las retiro y las lavo una por una. Me levanto y me acuesto con la lavandina”.

Con respeto a su situación sentimental, la blonda explicó que siempre hay hombres que intentan conquistarla. “Me ven inaccesible, pero juro que soy re accesible. Me encantaría volver a enamorarme, tengo mucho amor para dar. Me escriben muchos polistas y me sorprende porque no soy del target: las mujeres de polistas son más finas y casi no hablan", resaltó.

Este martes en el programa Hay que ver, Martín Francolino, abogado de Vicky, contó detalles del conflicto que mantiene la mediática con su ex, Naselli. Según explicó, el empresario le deposita 50.000 pesos por mes, monto que dispuso la Justicia hasta el momento, y debe pagar la mitad de los 1.750 dólares al mes de los alquileres, de la medicina prepaga y los impuestos.

Estos valores, si bien también fueron impuestos por la justicia, Naselli no los está pagando. “Como el alquiler no se paga, el dueño del departamento inició una demanda de desalojo. Naselli gana 500.000 dólares por mes. ¿Entienden lo que les digo? 500.000 dólares por mes. Es vicepresidente senior del banco UBS Investment Bank”, sostuvo Francolino.

Según el letrado, el empresario tiene una casa en Los Hamptoms, un departamento en Tribeca, dos en el estado de Nueva York; otra en Palm Beach, Florida; tiene autos de alta gama como Ferrari, Mercedes Benz; negocios en Panamá y hoteles. “Está todo declarado y lo tengo todo”, cerró el defensor de Vicky sobre la supuesta solvencia de Javier Naselli.

Consultada por los dichos de su abogado, Vicky prefirió no referirse a su ex y cerró: “Prefiero no hablar del padre de mi hijo porque no tengo palabras lindas hacia él. Yo quise arreglar todo de la mejor manera posible, pero no se pudo. Ahora estoy en manos de mis abogados. Salvador con el padre no tiene ningún tipo de contacto o vínculo, ni con nadie de su entorno, ni nunca los tuvo....”.