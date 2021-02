El "sacrilegio" de Montenegro que le valió un reto del jurado y su insólita pregunta

El ex jugador de básquet, Hernán “Loco” Montenegro, tuvo una prolífera carrera en donde, tal y cual marca su apodo, realizó varias locuras. De ser uno de los primeros argentinos que tuvo una chance de llegar a la NBA a decidir que no le alcanzaba manejar un auto normal por lo que se compró un colectivo, el ahora representante y empresario fue invitado participar de la segunda edición de MasterChef Celebrity.

Montenegro mostró algunos de los dotes de su personalidad que hacen que lo apoden “Loco” al cometer, según los jurados y el conductor Santiago del Moro, un verdadero sacrilegio. ¿Qué fue lo que hizo?

El jurado estaba evaluando al hijo del ex futbolista Claudio Paul “Pájaro” Caniggia, Alex. En un momento se corta la devolución por un movimiento que hizo Montenegro. “Lo que estás haciendo, Loco Montenegro, es un sacrilegio para los chefs”, le dijo casi de forma automática del Moro. El participante se encontraba en una de las dos últimas islas de la cocina, sentado sobre la mesada. «¿Por qué motivo es eso?», preguntó el conductor a Germán Martitegui.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

“Porque, básicamente, el cul... no va donde va la comida”, le dijo el jurado a Montenegro. “Así de simple, Loco”, comentó del Moro. Montenegro estuvo de acuerdo con el jurado. “Te digo la verdad. Me senté en la mesada porque estaba elongando la cintura y me quedé sentado”, explicó más tarde. “Claro, no podés poner el culo arriba de una mesada. Lógico", sumó.

Hernán cocinó cerdo a la provenzal que fue elogiado por el jurado.“Cocinás muy sabroso. Me parece que esa provenzal le queda muy bien. Ese punto a mí me gusta mucho. Hay que trabajar sobre la salsa y tu guarnición es un poco desprolija. Se podría pensar de otra forma. Pero el sabor viene primero así que eso está”, fue la devolución de Martitegui.

Donato De Santis también lo felicitó. “Hernán, yo creo que ya nos convenciste de que te gusta y sabés cocinar. Ahora hay que subir un escalón o dos. Los gustos están, esta salsa o crema o puro tiene muy rico gusto, empezá a jugar con eso”, le dijo el jurado. De todos modos, Hernán Montenegro no pudo salvarse de la gala de eliminación.

Durante la primera temporada de Masterchef Celebrity se vivió una situación similar. En aquella oportunidad, el trío de jurados, junto a Dolli Irigoyen como invitada, evaluaban el plato de Roberto Moldavsky cuando la cocinera advirtió una conducta inadmisible en El Polaco. “Bajate de la mesada”, dijo Dolli mientras señalaba al cantante con el dedo índice. Y, fiel a su vocación de maestra, siguió: “Porque nunca un cocinero se sienta arriba de la mesa dónde cocina”.

Sin perder un instante, el Polaco obedeció, se levantó de dónde estaba y se quedó parado con la cabeza gacha. “Ya está, lo entendí. Pero no me subo a donde estaba cocinando, me subo en el costado que no usé”, aclaró luego, intentando justificar lo injustificable.