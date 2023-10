El saludo de Mica Viciconte a Indiana Cubero y la chicana a Nicole Neumann: "Mira como te..."

Claro está que la relación entre Indiana Cubero y Nicole Neumann pasa por su peor momento. Es que desde el momento en que la menor decidió vivir junto a su padre y su pareja, Micaela Viciconte, todo se volvió aún más drástico: no se ven hace 10 meses, saludos fríos por cumpleaños, alejadas en el día de la madre y como si fuese poco, ahora ella prefiere estar más cerca de su madrastra, que es archienemiga de la modelo.

La guerra entre Neumann y Viciconte comenzó hace años atrás cuando la ex Combate estaba empezando a entablar una relación amorosa con Fabián Cubero y todo terminó de la peor manera. ¿Se pelearon por el hombre? No, al contrario, la mamá de las tres hijas que tiene en común con el ex futbolista, quería tener prohibido que la ahora nueva novia del padre tenga contacto con ellas así que tiró de la cuerda lo máximo posible a tal punto de que la problemática culminó en la Justicia.

En un momento, Viciconte tenía prohibido nombrar a las hijas de Neumann y hasta les prohibía pasar tiempo con ellas en los días que estaban en la casa del padre. Pero, hubo un momento en que aquella tortura iba a terminar con la revelación por parte de alguna de las tres niñas. Y ese momento llegó cuando Indiana, de 15 años, decidió ponerle un freno.

De un día para el otro, pidió vivir con su padre y empezó a crear un vínculo más maternal junto con Viciconte ya que, además, también posee un hermanastro producto de la relación entre la deportista y el ex Vélez. Ahora, tanto es el cariño que se tienen que la adolescente no sólo pasó el día de la madre junto a ellos dos, sino que también disfrutó de su cumpleaños lejos de su madre, con la cual todavía quedan dudas de si finalmente asistirá a su fiesta de 15 o no.

Por otro lado, la influencer dejó atrás los rencores y hasta exclamó en varias ocasiones que a las tres hijas de su marido las quiere como si fuesen propias, debido a la convivencia y al lazo familiar que los unirá de por vida. Incluso, pocos días atrás, cuando fue consultada sobre la interna que sobrepasan Neumann e Indiana, que la ubica a ella en el medio, contestó: “Yo nunca quise ocupar el rol de madre de alguien que no es mi hija, y eso sacando a Indiana en general, pero es muy difícil no involucrarse en situaciones diarias y las terminas cuidando como si fueran tuyas. Yo estoy para acompañar; las adoro y las amo, hace seis años que convivimos”.

Sin dudas, aquel rol de madre del cual avisó no querer ocupar, hoy es todo un hecho. El miércoles, la hija mayor de Cubero cumplió sus 15 años y lo celebró en la casa de su padre junto a Viciconte y su hermano menor, y a pesar de que antes la ex Combate tenía prohibido postear fotos de ellas, publicó unos tiernos y sentidos mensajes por el día de la celebración de la adolescente.

La ex participante del Bailando posteó un video de su hijo, Luca Cubero, acostado en su cochecito habitual a plena luz del día en el patio de la casa. “Mira cómo te canta el feliz cumple”, le escribió Viciconte a través de sus historias de Instagram arrobando a Indiana, mientras se podía ver al bebé haciendo los sonidos de la canción en cuestión.

Por su parte, Neumann dejó el enfrentamiento atrás y también cumplió con su parte posteando diversas fotos para demostrar que la tormenta ya pasó, aunque no se encontró con lo mismo por parte de su hija porque el silencio fue lo que más presente se hizo.

“¡Felices 15 mi reina! Quien me dio el título de mamá y quien me mostró ese sentimiento de amor incondicional por primera vez en mi vida. Que seas siempre muy feliz. Te amo”, escribió la modelo en la publicación que subió a su perfil. Ante eso, Indiana optó por republicar aquel posteo en sus historias de Instagram y a la vez, darle “me gusta” pero sin ningún tipo de comentario al respecto.