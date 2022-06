El secreto de la separación de Shakira y Piqué: “Ella lo dejó porque él es adicto al sexo”

Durante 12 años, Shakira y Gerard Piqué fueron una de las parejas más perfectas y queridas del planeta. Pero todo eso se esfumó hace algunas semanas. La colombiana descubrió que el defensor catalán la engañaba con una modelo de 20 años y la separación fue el único camino que les quedó.

Aunque durante el fin de semana, la cantante y el futbolista viajaron a República Checa para acompañar a sus hijos Milan y Sasha en sendos compromisos deportivos, la relación está completamente rota. Mientras ella se quedó a cargo de sus hijos en la mansión que compartieron durante más de una década, él se mudó a un departamento en una lujosa zona de Barcelona y aprovecha las noches para divertirse con amigos y “amigas”.

Ahora salió a la luz un dato revelador y que sería el punto principal para que Shakira le ponga un punto final a la relación. La modelo brasileña Susy Cortez, también conocida como Miss BumBum, aseguró que el futbolista es un “conquistador serial”. En una entrevista, aseguró: “Piqué es un adicto al sexo. Por eso Shakira lo dejó. Estaba cansado de los engaños”.

Enseguida, la mujer que se hizo famosa a nivel mundial por asegurar que es la fanática número 1 de Lionel Messi y fotografiarse con la camiseta del 10 tanto desnuda como en poses más que eróticas. De hecho, hace un tiempo se tatuó la cara de Messi en la ingle. La historia no le salió muy bien a Susy: tanto Lionel como Antonela Roccuzzo la bloquearon en las redes sociales.

Más allá de eso, ahora Cortez contó que Piqué intentó conquistarla y le envió fotos desnudo. “Yo era amiga del expresidente del Barcelona, Sandro Rosell. Cuando Piqué se enteró, pidió mi número y me mandó un mensaje. Me escribía por Instagram todos los días preguntándome cuándo regresaría a Europa, cuánto medía mi trasero y diciendo que estaba celoso de mis homenajes a Messi”, aseguró en una entrevista.

Y agregó: “Me mandó fotos que no abrí, pero pude ver que estaba desnudo. Shakira no se lo merecía. Pero yo sé que él es adicto al sexo. Quiere tenerlo con todas y todo el tiempo. Por ese motivo, Shakira decidió finalizar su matrimonio. Más allá de que lo descubrió engañándola, Shakira lo dejó porque él es adicto al sexo”.

Además, Miss BumBum relató que el defensor le tenía celos a Messi por el fanatismo de ella. “Quería que me declarara fan suya y que posara con su camiseta. También me pidió las medidas exactas de mi cola. Nunca he dicho esto por respeto a Shakira, pero ahora ha llegado el momento de contar todo lo que sé y todo lo que me pasó a mí”.

Estas palabras de Miss BumBum salieron a la luz días después de que la colombiana y el español publicaran un comunicado de prensa en el que dieron a conocer que se había divorciado. “Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”, explicaron.

Pero hay más de las andanzas de Piqué por la noche española. El periodista español Javier Hoyos aseguró que Gerard tienen otras historias de amor escondidas. Y que su cuñado las habría descubierto. “Están diciendo que, al parecer, no habría solamente una chica con la que Piqué podría haberle sido infiel, sino que hay más”, comenzó.

Y completó: “Incluso el hermano de Shakira lo sabría, porque la prensa se lo habría trasladado a él durante los últimos años. Porque en España no se dice que esto haya sido algo reciente…”.