El secreto detrás del blanqueo del embarazo de cinco meses de la "China" Suárez y el mensaje de Vicuña

El operativo blanqueo entre Eugenia “China” Suárez y Benjamín Vicuña llegó a su fin luego de que la pareja se encargó de confirmar su embarazo. La noticia se difundió con una foto en la que la propia actriz mostró su pancita. Inmediatamente uno de los primeros comentarios fue el de su marido.

“Elijo creer, quiero creer que serás protagonista de un futuro mejor para todos. Quiero creer que traerás la primavera llena de flores, dignidad y libertad. Quiero creer que recordaremos tu embarazo en cuarentena como una anécdota tragicómica rodeada de amor y reflexión. Elijo creer en la VIDA. Te esperamos ansiosos, así como esperemos ver nacer un nuevo mundo”, posteó el actor.

Se trató del punto final, también, para la fuerte crisis de pareja que comenzó a finales del año pasado, mientras terminaban de grabar la tira Argentina, tierra de amor y venganza. Si bien es cierto que en enero, después de confirmar el distanciamiento, ambos celebraron su reconciliación de forma pública; en las últimas semanas fue un amigo de los actores quien confirmó que estaban viviendo en casas separadas.

Siempre atenta a lo que se dice o escribe sobre ella (en este caso sobre su relación de pareja), la "China" se encargó de compartir una historia en Instagram junto a Vicuña, para silenciar tácitamente los rumores de una nueva separación.

Quien no quería blanquear el embarazo fue, de acuerdo a lo que pudo saber BigBang, la propia "China". La cuarentena y el aislamiento social obligatorio le permitió a la actriz atravesar los primeros meses de gestación lejos de las cámaras. En efecto, mantuvo un fuerte control sobre las publicaciones que realizaba en redes sociales evitando cualquier toma que pudiera confirmar que espera a su tercer hijo.

Desde el entorno de la pareja reconocen que pasó muy poco tiempo desde que decidieron darse una segunda oportunidad hasta que se enteraron de que serían padres por segunda vez. "Fue todo muy rápido, pero planificado. El bebé fue buscado y lo concibieron durante el viaje de reconciliación que hicieron a Uruguay", advierten de inmediato.

La "China" y Vicuña esperan un varón al que, según trascendió, planean llamar "Carmelo", en alusión a la localidad esteña en la que fue concebido. Lo mismo hicieron con su primera hija, Magnolia, cuyo nombre también tiene un guiño al lugar en el que la concibieron.

El plan de patear la confirmación se vio complicado por los rumores de separación. De hecho, la actriz ya se había quejado en más de una oportunidad de las "presiones" que sentía que sufría por parte de los medios para blanquear el embarazo. Cabe recordar que durante el verano protagonizó un fuerte cruce con la periodista Maite Peñoñori, de LAM.

“Yo no tengo nada para decir. Hace un mes que dicen lo mismo y nunca nadie me preguntó a mí. Ya lo confirmaron los medios y debatieron. Yo miro todo”, dijo Suárez. Ante la insistencia de la periodista, la China fue directo al hueso. “Una se cansa. Hablan, hablan, confirman, debaten. Y una encima tiene que ser buena onda. Soy bastante frontal y me cuesta caretearla. No tengo ganas de decir nada. No me enojo, pero hay como una onda constante de meterle presión a la mujer y no entiendo por qué”, dijo.

El paso previo de Suárez y Vicuña para el blanqueo fue el domingo en donde quedó demostrado en una story de Instagram que habían vuelto.