El secreto sobre Lady Di y Carlos que el príncipe Harry amenaza con revelar

La relación entre el príncipe Harry y la Familia Real británica atraviesa otro duro momento. Después de revelar junto a su mujer, Meghan Markle, que un miembro de la Corona había realizado comentarios racistas sobre el color de piel de su primogénito, el pequeño Archie, ahora los "royals" temen que el hijo menor de Ladi Di revele la identidad de quien discriminó al pequeño.

De acuerdo a lo consignado por los medios británicos, el príncipe ya cobró más de 20 millones de dólares por la publicación de su primera biografía, en la que no sólo hablará de su turbulenta infancia, sino que además revelará más secretos de su abrupta salida de la Corona.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

"Aunque las ganancias están destinadas a causas benéficas, los editores de Penguin (la editorial en cuestión) van a querer mucho por su dinero, como identificar a este supuesto racista", advirtió en diálogo con el tabloide The Sun Penny Junor, experta en la realeza y ex biógrafa oficial de Harry.

Según Junor, la editorial tiene la intención de retomar una de las décadas más duras para la Familia Real: los últimos diez años de vida de la difunta princesa Diana, atravesados por escándalos y denuncias de infidelidades cruzadas con el príncipe Carlos, heredero al trono.

"Está investigando la vida de su madre, así que hablará sobre el matrimonio de sus padres, la ruptura, las aventuras. Esto podría ser increíblemente dañino para su padre y Camila (Parker Bowles). Carlos va a ser rey y Camila su reina. Lo último que ellos o el país necesitan es otra oleada de ira basada en lo que creo son acusaciones falsas", sumó, aunque no especificó si el temor de la corona es la revelación de la identidad del "royal racista" o que se vuelva a hablar de las infidelidades del futuro rey.

Si bien hay expectativa mundial por el primer libro del hijo menor de Lady Di, lo cierto es que la imagen de Harry cayó de forma estrepitosa en el Reino Unido, producto de la campaña de desprestigio a la que fue sometido desde que anunció su intención de casarse con Markle.

"Estoy escribiendo esto no como el príncipe que fui, sino como el hombre en el que me he convertido. He usado muchos sombreros a lo largo de los años, tanto literal como figurativamente; y mi esperanza es contar mi historia: los altibajos, los errores, las lecciones aprendidas. Puedo ayudar a demostrar que no importa de dónde vengamos, tenemos más en común de lo que pensamos. Estoy profundamente agradecido por la oportunidad de compartir lo que he aprendido a lo largo de mi vida hasta ahora y emocionado de que la gente lea un relato de primera mano de mi vida, que sea preciso y totalmente veraz", anticipó el propio Harry.