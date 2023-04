¡El separado menos rápido! Julieta de GH reveló que Rusher empezó a seguirla en Instagram apenas dejó a la China

Durante los cinco meses que duró Gran Hermano, hubo una participante que se ganó el corazón de millones de hombres y mujeres: Julieta Poggio. Ella fue finalista del reality y terminó en el tercer puesto. Y recién ahora está gozando de las mieles de la fama y de lo que generó dentro de la casa más famosa del país. Entre esas cosas, de las conquistas, por lo menos, virtuales.

En ese contexto, Julieta no quedó afuera del mundo de la farándula y sus romances y separaciones. Durante una entrevista en República Z, Poggio afirmó: “¿Saben quién me siguió? Rusher”. Y sonriente como siempre, dijo: “Lo cuento porque recién se separó de la China Suárez. Igual todavía no hubo mensajes, pero sí me parece lindo”. Sin dudas, esa frase no le va a caer nada bien a su novio Lucca Bardelli, que ya debió soportar el supuesto romance de su novia con Marcos, el ganador de la competencia.

Lo llamativo es que durante todo este tiempo, Julieta se encargó de desmentir cada uno de los rumores que indicaban que su pareja la había engañado durante su estadía en Gran Hermano. “Chicas, les agradezco de todo corazón cómo se preocupan y todo lo que me dicen, pero yo sé que es mentira. No hubo ninguna infidelidad de Lucca. Le creo todo lo que me dice. Es un invento lo que circuló en redes”, afirmó en un video la finalista del reality.

Por el lado de la China y Rusher, el romance llegó a su fin de manera inmediata. Fue ella la primera en blanquear que el noviazgo estaba finalizado: “Que una relación por la que apostaba todo no funcione es cruel. Tener que soltar a la persona con la que querías envejecer es triste. Nos deseo un duelo con el menor sufrimiento posible. Me voy agradecida por lo vivido y con el corazón roto por uno de los años más lindos de mi vida”.

Por su parte, Rusherking escribió un frío comunicado en sus historias de Instagram: “Quería contarles que con Euge no estamos más juntos, y quería contárselos porque se que hay muchos que se preocuparon. Sepan que nos queremos y quisimos mucho y que ninguno de los dos lastimó al otro, no se crean las boludeces que dicen por ahí... Euge es de las personas más buenas y sinceras que conocí en mi vida. Gracias por preocuparse”.

Ahora que el camino romántico entre la China y Rusher llegó a su fin, porque él decidió dejarla y comenzar a disfrutar de todo lo que le dará su carrera musical, agobiado por las exigencias y las escenas de celos, el cantante está listo para la soltería. Y ya apuntó alto porque, al parecer, quiere conquistar a la bella ex participante de Gran Hermano. ¿Se dará este romance? A Lucca no le gusta.