El show Cinthia: le ofrecieron "ser diputada”, apuntó contra Defederico y castigó a Nicole

Matías Defederico nunca le hace la vida fácil a Cinthia Fernández. Y es que la resonante disputa que mantienen por la siempre escasa o directamente ausente manutención que el futbolista le pasa a sus hijas, Charis, Bella y Francesca, es el ejemplo más claro de esto. A través de las redes sociales, la modelo contó que hace las compras en mayoristas para ahorrarse unos pesos.

Pero, tal y como suele hacer casi de manera habitual, esta vez volvió a mostrar la alta cifra que gastó y no sólo eso, sino que además sumó el comprobante de cuánto le paga su ex por la cuota alimentaria. ¡55 mil pesos! por las tres nenas. La mediática comenzó a barajar precios con sus seguidores a través de una encuesta en sus stories de Instagram. "¿Cuánto dicen que me vacunaron? Menos de 100 mil pesos, más de 100 mil pesos o más de 200 mil pesos", consultó.

Luego de revelar que gastó más de 200 mil pesos, sumó el comprobante de la última transferencia que su ex, Matías, le hizo por la cuota alimentaria de sus tres nenas, Charis, Bella y Francesca. "¿Cuánto está pagando? 55 mil pesos por mes por las tres. ¡Tremendo!", remarcó, visiblemente indignada.

"El mal humor que manejo... Hoy me tocó, ¿saben con quién? Ahí les revelo... Hoy, el mayorista, compré tanto que no puedo ni sentarme. El que no se entera es el papá de las bendi, al cual parece que la inflación no le llega nunca", dijo furiosa. En las últimas horas, Cinthia reveló que fue tentada nuevamente por la política. “¿A quién vas a votar? ¿Milei, Larreta, Bullrich o Massa?”, preguntó un usuario. Y ella, contestó: “Quizás a mí porque me ofrecieron ser diputada".

Cinthia se metió en el escándalo de Nicole Neumann y su hija

Hace pocas horas, Indiana Cubero denunció a su mamá, Nicole Neumann, por malos tratos. Muchos usuarios comenzaron a cuestionar lo que ocurrió, pero no sólo ellos sino que también Cinthia opinó sobre el escándalo y apuntó duramente contra la modelo: “Descuidó lo verdaderamente importante”.

Cómo acostumbra, Cinthia habilitó una caja de preguntas en Instagram para que sus seguidores le consultaran lo que quisieran.“¿Qué opinás del caso de Nicole Neumann?”, quiso saber una seguidora en relación con la denuncia que le habría hecho Indiana, la mayor de las hijas, a la modelo.

Fiel a su estilo, respondió sin pelos en la lengua. “Que no sé cómo tiene tanto tiempo para viajar con el chongo... Yo ni tiempo de cag... como mamá. Claramente, ahí tenés los resultados. Se ve que descuidó lo verdaderamente importante”.

Cinthia Fernández habló de todo: la posibilidad de ensamblar una familia y el deseo sexual

Cinthia recibió muchísimas preguntas, pero hubo quien quiso saber si volvería a casarse y tener hijos. “Ni en pedo me casaría. Y ya tengo mi familia. Me ensamblaría, pero no haría convivencia, creo. Mucho menos en mi casa”, respondió de forma contundente. Consultada acerca de la última vez que tuvo sexo, admitió: “Uff perdí la cuenta, pero más de dos años seguro. Pero estoy feliz. No lo sufro, posta. Estoy muy ocupada y ni ganas".