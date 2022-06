El show de Lorna, la fan número 1 de Susana: John Milton, hipnosis y sexo en Instagram

Las caras lo decían todo, pero nadie se animó a interrumpir para remarcar que una película pornográfica estaba siendo transmitida en vivo y en directo en medio de la entrevista que tuvo como protagonista a John Milton, el excéntrico hipnotizador chileno que está de gira por la Argentina. La encargada de entrevistarlo no era otra que Lorna Gemetto, la mujer que se hizo famosa por ser la fanática N°1 de Susana Giménez.

Lo cierto es que en la actualidad, Lorna se dedica no solo a su fanatismo por Susana sino también a hacer entrevistas con distintas celebridades a través de las redes sociales. En ese contexto fue que apareció en su camino Milton y una película calificada para adultos. Ocurre que la nota fue hecha a través de la cuenta de instagram de la mediática y ya comenzó con el pie izquierdo: junto a su pantalla y la del mentalista, apareció una mujer quitándose la ropa y dándose placer.

Lo llamativo fue que a pesar del extraño video pornográfico que sus seguidores iban notando a medida que se sumaban al directo, ni Lorna y tampoco Milton decidieron interrumpir la nota a pesar de que sus caras reflejaban cierta incomodidad por lo que estaba ocurriendo. "Hola, John. Un honor poder entrevistarlo. Buenas noches, acá se... ehhh...", dijo la fan de Susana al saludar al hipnotizador.

Visiblemente desorientado, tanto él como su acompañante que no dudó en acercarse a la pantalla para ver en detalle el polémico video en cuestión que estaba siendo reproducido a un lado, el mentalista llegó a saludarla e incómodo, le pidió reiniciar la llamada: "Lorna, buenas noches, me voy a desconectar y me voy a conectar de nuevo porque tengo problemas de conexión, ¿ok?", le dijo.

Entonces a Lorna no le quedó otra que blanquear lo que estaba ocurriendo y le avisó a sus seguidores: "Iniciamos un nuevo vivo porque acá sale algo raro". Minutos después, la fan de Susana arrancó una nueva comunicación y le explicó a todos los interesados lo sucedido en la llamada anterior: "Finalmente vamos a poder hacer la entrevista con John Milton, a pesar de las pavadas que andan haciendo".

Molesta, explicó que había aceptado a otro usuario que se hizo pasar por el mentalista en Instagram y fue el que compartió un video porno a modo de humorada. "​Se piensan que son más vivos que uno y nada que ver. Ya detecté quién es John Milton oficial, y ahora ya se cuál es el verdadero y ya detecté la maniobra", advirtió Lorna, quien se mostró molesta y ya durante la entrevista, tanto ella como Milton se rieron de la situación. "Había un gracioso, ya detecté la falsa cuenta y no van a poder con nosotros. Un honor, ahora sí, poder entrevistarte...", le dijo Lorna y el hipnotizado le respondió entre risas: "Primeramente, me sentía totalmente halagado. Teníamos 10 mil seguidores en un live. 'Qué rápido es esto', dije".

Y agregó: "Pero todo era por lo que estaba sucediendo a nuestro alrededor". Finalmente la entrevista se desarrolló con total normalidad y, entre risas, John, pudo vender su show. Lorna Irina Gemetto es periodista, actriz, abogada, Licenciada en Comunicación Audiovisual y en enseñanza en Artes Audiovisuales y estuvo a cargo del programa radial El show de las estrellas. "Tenía nueve años y mi mamá puso la tele el día en el que debutó Susana en ATC. No la conocía y fue amor a primera vista. Me pegué a la pantalla -mi mamá me corrió, obviamente, porque hace mal- y no me separé nunca más", había contado años atrás.

La mujer es reconocida como la fanática más importante de La Su desde hace más de tres décadas. Las cartas que le enviaba durante su adolescencia y la visita obligada todos los días al estudio de su programa por la pantalla de Telefe sentaron las bases de una relación de admiración pero también de amistad, que perdura hasta el día de hoy. De hecho, ha recibido diversos regalos de parte de la diva durante estos más de 30 años.