¡El show de María Becerra! su amor por El Señor de los Anillos y el encuentro con Vin Diesel: "¡Es un divino!"

Famosos, influencers, cantantes, humoristas actores y hasta ex participantes de Gran Hermano. Nadie quiso perderse la avant premiere de Rápidos y Furiosos X en el famoso Cinemark de Palermo, donde un gran número de fanáticos se acercó para intentar sacarse una foto con la estrella del momento: María Becerra. Luces, decoración a la altura y hasta insólitos rumores se hicieron presentes durante la velada del miércoles.

Allí, un gran número de personas se acercó a los cines de Palermo para encontrarse con Becerra, una de las artistas argentinas de mayor proyección internacional de los últimos años y que venía de ser elogiada por el mismísimo Vin Diesel. Con un gran despliegue y en un descapotable, llegó “La nena de Argentina” a la avant premiere, donde la recibieron con aplausos, gritos y elogios.

La cantante de 23 años llegó con un look muy sexi y acorde a la película, se encargó de engalanar la noche posando para las cámaras y también dándole nota a todos los medios que asistieron. “Llegando más rápida y furiosa que nunca a la premier”, había escrito la artista en sus redes sociales. Entre las celebridades que dijeron presente se encontraban Nacho Castañares y su pareja, la Tora Lucila Villar, ex participantes de Gran Hermano 2022.

Ambos pasaron por la alfombra sin mucho éxito a la hora de las notas, pero sí con un gran magnetismo para las cámaras. Además, se quedaron a ver la película y durante la salida, accedieron de buena gana, con sonrisas en sus rostros y hasta agradecidos a las selfies que los fanáticos les pedían en la puerta del lugar. Entre los invitados también se encontraban Belu Lucius, que llegó junto a su marido, el rugbier Javier Ortega Desio, y su hermana Emily.

También dijeron presente Grego Rosello y Los Displicentes, al menos todos menos uno: Kai Molinelli, quien venía de protagonizar un duro escándalo con el Chapu Martínez. En la alfombra roja, Becerra le contó a BigBang que la propuesta para el tema -presentó este viernes de manera oficial "Te cura", parte del soundtrack de "Rápidos y furiosos X"- le llegó estando en México, ya que estaban viajando por unos proyectos y no pudieron grabar la canción en ese momento.

Según le explicó a este sitio, los volvieron a llamar pidiéndole que grabe la canción si o si. Incluso, contó que tardaron sólo una hora en grabar la canción en la habitación del hotel. Luego, la enviaron y a los productores del exitoso film "les encantó". De hecho, era una canción pensada para que María la cante junto a otras dos personas, pero a los responsables de la película les gusto tanto la versión de la argentina que decidieron quedarse sólo con ella.

Durante su breve paso por al alfombra "negra", Becerra se mostró muy feliz de conocer Vin Diesel y aseguró que es un "divino" y que lo pudo conocer en la Avant premier junto a Michel Rodriguez. "Muy feliz porque son muy humanos, son gente muy genuina, tranquila, humilde, siempre intentando que nos sentamos cómodos, fue muy groso”, detalló la artista.

Recordemos que Vin Diesel también la llenó de elogios. "A María, que hace una de las canciones del soundtrack, la conocí en Miami hace poco y es increíble. La está rompiendo. Ella representa a toda la Argentina en la saga de 'Rápidos y Furiosos'", fueron las palabras del actor estadounidense sobre la cantante.

Maria sueña a lo grande, ya que también aseguró que le encantaría hacer música celta para un soundtrack de “El Hobbit” o la épica de “El señor de los Anillos”, la cuales están entre sus películas favoritas. “El Hobbit 1,2, Una esposa de mentira con Jennifer Aniston que es un peliculón, ¿Y dónde están las rubias?, con todas esas comedias yo me estallo de risa, viste que hay gente que no entiende es películas, pero yo me estallo y es lo que más me gusta”, dijo.

Una vez que pasó por la alfombra y se sacó una incalculable cantidad de fotos, la cantante se tomó unos minutos para darse una vuelta en la sala donde estaba por comenzar la película de acción. Allí, le agradeció el apoyo a lso presentes, se mostró feliz de ser parte del soundtrack del film, y mostró, en exclusiva, el videoclip de "Te cura", que salió de manera oficial este viernes "Te cura".

Según explicó, fue la única artista a la que le permitieron usar material exclusivo y oficial de Rápidos y furiosos X. El tema, que llegó a plataformas digitales la madrugada de este viernes y cuyo clip desembarcó a las 20 en YouTube, es parte de la banda de sonido del tanque hollywoodense y le posibilitó a Becerra el encuentro con las estrellas de la saga. "Fue un honor haberlos conocido a los dos. Son grandes personas, con una humildad tremenda y muy simpáticos. Se notaba que nos querían hacer sentir muy cómodos a los artistas y todos los que estábamos ahí. Encontrar esa gente en un ambiente tan complicado como Hollywood es una bendición", dijo la cantante.

Becerra contó además sobre sus charlas con Michelle Rodríguez, texana pero de raíces dominicanas y puertorriqueñas: "Hablábamos en español y la conversación fluía súper bien. Me preguntaba cosas normales, como por mi familia y cómo estaba yo. Y si me gustaba el mate. Vin Diesel también tiraba algunas palabras en español. Muy simpático, muy respetuoso con la cultura, el idioma y con todo". "De la película solo conocí a Vin y Michelle y ese mismo día nos encontramos con J Balvin y Ludmilla, que también forman parte del soundtrack. Fue mi primera vez conociendo a Ludmila y un reencuentro con J Balvin" agregó.

Es importante destacar que el día martes fueron los Premios Gardel, evento donde se cruzaron Maria y su ex novio Rusherking, de quien se separó hace más de un año en malos términos, están solo a un par de metros y a poco de saludarse, sin embargo, no sucedió y cada uno siguió su camino.