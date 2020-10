El show de Vicky en MasterChef: celos, revanchas y hasta quejas ante el jurado

MasterChef Celebrity no tiene ni una semana y de a poco comienzan a conocerse varias de las polémicas internas que protagonizan los participantes. Reclamos, exigencias, reproches y odios forman parte del variado menú que día a día se encargan de filtrar ellos mismos. ¿El último? La bronca de las mujeres participantes con Vicky Xipolitakis porque le permiten usar tacos.

Resulta que, como medida de comodidad, la producción de dio a casa uno de los participantes un par de Crocs, que son esas zapatillas pensadas para estar mucho tiempo parado. Popularizada por los profesionales de la salud, ese modelo de calzado se impuso en las profesiones y oficios que requieren que se este mucho tiempo de pie.

Su comodidad y su suela que evita resbalones hizo que rápidamente se convierta en el calzado oficial del rubro gastronómico. El problema es que la “Griega” no quiso saber nada con usarlas. Y así lo reveló el periodista Agustín “Tartu” Tartúfoli en el programa Confrontados (Canal 9).

“Hay lío con eso porque mientras todos usan Crocs como si fueran enfermeros del Pirovano, ahora a Vicky se le permite cocinar con tacos y todas las demás, que son ‘corchitos’, la miran a Vicky como diciendo ‘¿por qué esta cocina con tacos?’”, contó el periodista ayer, con un análisis desafortunado sobre el físico del resto de las participantes del ciclo. Inmediatamente la conductora del ciclo, Marina Calabró, le saltó a la yugular por el término que decidió utilizar.

“¿Por qué tenés que decirles ‘corchitos’ a las participantes? ¿Qué ‘corchito’ viste?”, se quejó la animadora, por el apodo que les puso al resto de las famosas por sus estaturas. “Las demás son ‘corchitos’ al lado de Vicky”, remarcó Tartu.

Pero el show de Vicky, y la posterior bronca contra ella de algunas de las participantes, no quedó solamente ahí. En la segunda emisión del programa tuvo un intercambio con el conductor, Santiago del Moro, en donde dejó en claro que tiene pensado ponerle todo el glamour posible, aun a riesgo de sufrir un accidente.

“Para mí este show no merece otra cosa que un vestidazo, algo de gala importante”, dijo Vicky. Y risueño, del Moro le señaló: “Tené cuidado que es todo inflamable acá, las hornallas, el horno”. Entonces, ella le explicó que para cocinar se iba a poner “ropa de trabajo”. Y todos se preguntaron: “¿Dónde se pensaba cambiar?”.

Sin embargo, minutos más tarde, Xipolitakis sorprendió a todos al momento de ir a buscar su delantal y su calzado de chef. “¡Vamos, vamos, vamos! A ponerse los zapatos”, dijo la griega al tiempo que se quitaba los tacos. Y, al rato, se puso un buzo sobre el corset y, al desprederse la falda, dejó al descubierto un pantalón deportivo.

“La idea del cambio de look fue porque después tenía que trabajar. Con el vestido no estoy muy cómoda: el corset se cae, con los tules me engancho y me caigo. ¡Más yo que soy medio bruta! Así que me arranqué el vestido y, abajo, estaba el jogging”, explicó Vicky. Y su ocurrencia despertó un aplauso entre sus compañeros.

Todo el show ya generó que otra de las participantes, Analia Franchín, destilara bronca contra la Griega. "Obviamente esto es un reality, pero si yo hubiera revoleado un frasco de comida por el piso como Vicky, que incluso Germán le terminó diciendo que lo podría haber matado, no sé qué hubiera pasado. Si hubiera sido otra persona, que no era como una princesita de Frozen, hubiera ido directo a la sentencia. Espero ir conociendo con el tiempo la escala de valores que manejan”, dijo.