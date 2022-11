¡El show debe continuar! El dolor de Nick Carter al recordar a su hermano en pleno show

El show siempre debe continuar. Esta frase de Charles Aznavour resume a la perfección lo que significó para Nick Carter la muerte de su hermano el último sábado. El cantante fue consolado por sus compañeros en pleno show de los Backstreet Boys, un día después del fallecimiento de Aaron Carter. Durante el concierto del domingo en el 02 Arena de Londres, el cantante rompió en llanto en dos oportunidades, aunque fue espinoso y emotivo para los demás integrantes.

Como se ve en los videos compartidos en las redes sociales, el cantante se quiebra mientras interpretaba “Show Me the Meaning of Being Lonely” cuando comenzaron a compartir algunas imágenes de su hermano en una pantalla grande. En ese momento, todos sus compañeros se abalanzaron sobre él y se fundieron en un muy emotivo abrazo que estuvo acompañado por los aplausos del público.

Kevin Richardson tomó el micrófono para hablar sobre la tristeza que sentían por haber perdido a Aaron, a quien no dudó en definir como un miembro de su familia. “Esta noche tenemos un poco de tristeza en el corazón. Porque ayer perdimos a uno de los miembros de nuestra familia. Solo queríamos encontrar un momento en nuestro show para reconocerlo”, indicó.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

El grupo norteamericano que está en la industria musical desde hace casi 30 años, continuó con el espectáculo tras las palabras de Richardson quien, luego de saludar a Carter, pasó el micrófono a Howie Dorough.

Mientras los fanáticos animaban en apoyo a los cinco, Dorough dedicó la siguiente canción (“Breath”) a su “hermano pequeño” que fue hallado sin vida el sábado. Al mismo tiempo, las pantallas pasaban las imágenes que compartió Carter en sus cuentas de Twitter e Instagram horas antes.

Nick Carter despidió a su hermano Aaron

El domingo, a 24 horas de conocerse la noticia de que Aaron Carter fue hallado sin vida en su bañera a sus 34 años, el miembro de Backstreet Boys, escribió una publicación emotiva en el que expresaba su esperanza de que, en algún momento, su hermano menor “recuperara la salud y obtuviera la ayuda que necesitaba”.

"Mi corazón está roto (...). A veces queremos culpar a alguien o algo por una pérdida, pero la verdad es que la adicción y la enfermedad mental son los verdaderos villanos aquí. Extrañaré a mi hermano más de lo que nadie jamás sabrá. Te amo Chizz. Ahora finalmente puedes tener la paz que nunca pudiste encontrar aquí en la tierra... Te amo hermanito”, compartió.

Aaron Carter contaba con exposición mediática desde que era apenas un niño por la fama de su hermano mayor y sufría de diferentes problemas vinculados a la salud mental. Además, tenía problemas de adicción al alcohol y medicamentos. Su relación con su hermano mayor siempre fue complicada. Nick tuvo que presentar una orden de restricción en su contra en 2019, alegando que amenazó con matar a su esposa embarazada y su hijo por nacer.

Según las fuentes policiales consultadas por el portal TMZ, las fuerzas de seguridad recibieron una llamada al 911 de un vecino que comunicó que Aaron se había ahogado en la bañera. Inmediatamente, detectives de homicidios fueron enviados para investigar las causas de la muerte del cantante y actor en su casa en Lancaster, California.