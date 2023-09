¡El show del menosprecio! Tinelli lo ninguneó y Facu Mazzei lo destrozó: "Debe ser por la tintura"

El comienzo de Bailando por un Sueño viene cumpliendo las expectativas en términos de audiencia que se propusieron en la producción cuando se mudaron a América TV. Aunque a la hora de los gestos de grandeza, viene dejando mucho que desear. A la ninguneada que le pegaron a la dos veces participante del ciclo Silvina Luna, a quien recién mencionaron en el final de la segunda jornada, se le sumó un intercambio de Marcelo Tinelli con Flor Vigna, en relación a Facu Mazzei, quien fuera su bailarín en otros pasos por el show, y a quien el conductor le restó importancia y fingió desconocerlo, aún habiéndose lesionado gravemente durante su paso por el programa.

"No le vamos a mandar saludos a Facu Mazzei. Porque si lo hubieras querido tener, es otra cosa. Pero vos lo querías tener a él", le indicó "El Cabezón" a la participante refiriéndose a su actual compañero, Jony Lazarte. "Pero Facu Mazzei es una estrella. Hizo el Teatro Regina", quiso defenderlo Vigna en ese momento.

"Yo no conozco a alguien que me haya hablado de la carrera musical de Facu Mazzei. Con todo respeto, mirá que yo estoy bastante en la calle, no pasó ningún camión ni gente gritando de Pepsi ni Coca Cola que diga: '¡Escuchá los temas de Facu Mazzei!'. Nadie", lanzó un Tinelli irónico y con la expresa decisión de negar que lo conocía. "Porque se autogestiona y hace todo él. No te paga publicidad. Tiene éxito porque es talentoso", le explicó la novia de Luciano Castro.

"¿Por dónde sale? Porque pongo Facu Mazzei en Spotify y no me sale nada", chicaneó Marcelo. "Sí, en Youtube también. Y ahora en Teatro Regina", volvió a decirle Vigna. "¿De en serio?", insistió el ex vicepresidente de San Lorenzo de Almagro. "Lo produce él", remató la cantante. "Perfecto. Wow. Me lo decís como si fuera un productor... el querido Lino Patalano, ¿quién es Facu Mazzei?", remató Tinelli, en una versión deshumanizada de lo que suele mostrar en público. Este desdén con el que operó el conductor motivó una respuesta por parte de Mazzei, quien no se aguantó, terminó de ver una serie en Netflix y escribió en sus redes sociales: "Mudo me dejaste, Marcelo Tinelli".

"Yo acá mariconeando, viendo el final de la Reina Charlotte, me entero que dijiste que no sabés quién soy. Hace 15 años que me rompo el lomo laburando en tu programa, che. Qué rari estás de memoria (será la tintura)", disparó el bailarín, sin miedo a ofender a nadie. "Y la ninguneada 'con amor' en el programa es una fija ¿vieron?", agregó haciéndose eco de la omisión de Silvina Luna en el primer programa que registró BigBang.

"También quería decirte que ojalá la gente vaya cantando por las calles mis temas y que haya un camión de coca con mi cara, como dijiste. Pero cuesta mucho autogestionarse y tratar de generar laburo haciendo lo que amo desde que nací", detalló Mazzei. "Deberías ahorrarte esos comentarios desafortunados sobre el trabajo del otro. Teniendo una hija que también produce música y le mete a eso", contrastó en referencia a Cande Tinelli.

Los palos hacia distintos espacios de la producción y del show fueron durísimos, aunque también repartió algunos elogios, en particular hacia Vigna, quien lo cubrió a capa y espada ante el embate del hombre de Bolivar. "Qué mujer increíble tenés en tu programa, valorala porque eso es talento. Y sobre todo increíble ser humano, que amo cada día y más con estas cosas. Gracias amiga por esa defensa y el saludo tan especial", dedicó.

A su vez, Mazzei sumó una denuncia que agravó aún más el desconocimiento exhibido por "El Cabezón". "PD: otro dato que te dejo, soy quien se sacó el hombro en el último bailando y que no hubo nadie que me ponga el hueso en su lugar en el momento", recordó enojado.

Para cerrar su mensaje, también decidió exponer a otros tres integrantes importantes de la producción televisiva y artística, para graficar que el desconocimiento expuesto por Tinelli es ficticio. "Fiel soldado de tu programa, sino preguntale a Maria Laura "Lolo" Rossi, el Chato Prada o Fede Hoppe", remató.

No hay casos científicamente comprobables acerca de que la tintura pueda llegar a afectar la memoria de una persona. Aunque sí es sabido que de ciertas cosas no se vuelve sin pedir disculpas, como demostró al finalizar su programa y recordar, tardíamente, a la fallecida paciente del falso cirujano plástico Aníbal Lotocki.