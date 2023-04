"Él siempre anda con cuchillos y yo me defendí": habló el joven apuñalado por el ex GH Eloy Rivera

Una relación tóxica y una perimetral de por medio. Un adicto en recuperación. Violencia, cuchillos y agresión. Todo eso sucedió el viernes 14 de abril en el barrio porteño de Palermo cuando Eloy Rivera se topó con su ex pareja, Thalía Di Mario, acompañada de su novio actual, Franco Coronel, y todo derivó en una pelea que finalizó con una puñalada y una detención.

Rivera, conocido por ser un ex Gran Hermano, cuenta con una perimetral puesta en su ex pareja por violencia de género y además, en el 2022, también la intentó agredir con un Tramontina y fue detenido, aunque se negó a declarar. Un pasado que pesa y una nueva acción violenta que lo persigue. Esta vez, cuando quiso volver a violentar a Di Mario, con un cuchillo en mano, se encontró con que estaba el novio de la joven para defenderla.

El influencer quedó internado en el Hospital Fernández en calidad de detenido, tras una pelea con Coronel, en el cual culminó con siete cortes: en el hombro izquierdo, en la zona derecha del tórax, lo que le provocó una lesión en el pulmón, y en la oreja de ese mismo lado.

En diálogo con Desayuno Americano, el actual novio de la ex pareja de Eloy, habló sobre el episodio y confesó que jamás pensó en homicidio, como sí lo dice la caratula de la causa, que lleva el nombre de “tentativa de homicidio”.

"Yo en ningún momento supe que lo iba a perforar tan fuerte, o el espacio. Fue todo una guerra. Fue un acto de defensa, pero jamás de homicidio", aseguró.

"¿Por qué querría matar a Eloy? Pudo haber pasado, lo estuve pensando mucho. Si yo quisiese matar a Eloy le hubiera dado 10 puñaladas más fuertes, y me iría corriendo a la fuga. Cuando vi lo que pasó, tiré el cuchillo y le dije a Thalía que nos vayamos, pensando que él ya estaba reducido en el piso. Pero el chabón corrió, agarró el cuchillo y nos empezó a correr".

En simultáneo, explicó cuándo fue el momento en el que decidió meterse en la discusión, ya que Rivera comenzó a tener actitudes de violencia otra vez.

"Cuando escuché el bardo me acerqué, me dijo '¿qué te acercás vos?', y sacó un cuchillo. Cuando saca el cuchillo le digo 'pará, Eloy'. Thalía le dice '¿estás loco?'. Y cuando la pispea a ella, aproveché, le pegué dos piñas, nos tiramos al piso, nos pusimos a pelear por el cuchillo", declaró.

"Ahí fue cuando empezamos a revolcarnos, creo que le hice la herida en la oreja. No sé si le hice otro más, no sé en dónde", concluyó.

Quien también rompió el silencio, fue Di Mario, cuando aseguró que el ex hermanito la quiso asesinar en varias ocasiones, por las cuales mantiene una perimetral.

“Intentó asesinarme en varias ocasiones, no sólo a mí, sino con hacer una búsqueda en Internet se pueden encontrar más datos. Yo estaba en el departamento con mi pareja y él intenta acuchillarme mientras estábamos en la calle y habíamos salido a comprar. Él sé que me persigue y me busca, siempre estuvo obsesionado”

“Franco dio su vida por la mía. El cuchillo era de Eloy, que siempre anda con un cuchillo”, sentenció.