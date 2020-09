El sincericidio de José María Listorti sobre Laurita Fernández: “Nos caía mal cuando hizo sufrir a Hoppe"

A las versiones sobre la extrema rivalidad que protagonizan Lourdes Sánchez y Laurita Fernández se le sumó la palabra de José María Listorti, quien aseguró que la actual conductora del Cantando 2020 generó un fuerte malestar en la producción por haber engañado a Federico Hoppe con Fede Bal años atrás.

Si bien explicó que actualmente se lleva "bárbaro" con Laurita, el conductor de Hay que ver aclaró: “A mí me pasó lo mismo con Laurita. Yo me llevo bárbaro con ella, es divina y una genia. Pero me acuerdo que nos enojamos mucho con ella porque cuando salía con Fede Hoppe, lo veía triste o mal, nos enojamos con Laurita porque fue la que hizo sufrir a nuestro amigo".

Además, remarcó que, por aquel entonces, "todos en la producción y en el programa que conducía Marcelo Tinelli estaban "enojados con ella" cuando empezó "a salir con Federico Bal”.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Cabe recordar que el hijo de Carmen Barbieri y la bailarina confirmaron su noviazgo en marzo de 2017 a través de la tapa de una revista. "Nos merecemos una chance", había manifestado la pareja por aquel entonces.

Fue por esta razón que Listorti hizo referencia a la supuesta infidelidad de Laurita a Hoppe con Fede Bal: “Aparte, habla bien de nosotros que veíamos mal a nuestro amigo y saltábamos por nuestro amigo. En ese momento nos empezó a caer mal porque veíamos mal a nuestro amigo. Y cuando Hoppe superó todo esto, convocó a Laurita al Bailando donde él es productor, cuando podría haber pedido que no se la lleven a ella ni a Fede Bal”.

Y sumó: “Si él no tenía ningún problema, ya está entonces. Si ya lo había sanado Hoppe cómo me iba a enojar más yo que él. Cuando vi que Fede ya estaba bien y lo había superado, bueno… No es que matábamos a Laurita, defendíamos a nuestro amigo, al que veíamos llorando, triste ¿Estuvo mal o bien Laurita? No me interesa, es una cuestión de pareja. Lo veía mal a Fede y con la balanza me incliné para el lado de Fede. Hoy en día quiero a Laurita, me parece talentosa”.

Este descargo de Listorti surgió a raíz de la hipótesis que lanzaron en Intrusos sobre el nacimiento del conflicto entre las dos bailarinas. La versión fue dada a conocer por Débora D’Amato, quien contó que el supuesto motivo del distanciamiento entre Lourdes y Laurita surgió década atrás a partir de un mensaje que la blonda le habría mandado al "Chato" Prada, actual pareja de la conductora de La previa del Cantando.

Y es que luego de preguntarse si la conducción de La previa se trataba de un "premio consuelo para Lourdes" -después de que Laurita triunfara en su carrera con el campeonato del bailando, el éxito de Sugar o la conducción del Cantando 2020-, D’Amato lanzó: "Ya en pareja con el Chato, le encontró a él un mensaje de WhatsApp de Laurita que no le gustó nada. No digo que haya pasado (algo entre el Chato y Laurita), pero (a Lourdes no le gustó eso que vio)".