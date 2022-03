El sobrino de Ricardo Fort habló de "situaciones de violencia” de parte de Gustavo Martínez contra Marta y Felipe

Gustavo Martínez, ex pareja de Ricardo Fort, falleció el 16 de febrero al caer de un piso 21 en el barrio porteño de Belgrano. Su muerte generó un fuerte conflicto entre los Fort y el entorno del personal trainer a partir de los feroces posteos que hizo Felipe Fort en contra de su tutor. “Las únicas personas que siempre estuvieron para nosotros fueron Marisa, Eduardo, César y amigos. Y más gente que queda por nombrar. Papá lo recibirá con los brazos cerrados", resaltó.

Y disparó: "No opinen, no comenten, no saben y nunca supieron. Sí, brazos cerrados. Una persona que no puede terminar de ´cuidarnos´, faltando 10 días para que cumplamos 18 ¿Tienen a Gustavo como una buena persona? ¿Después de lo que hizo? Mientras Martu y yo estábamos en el mismo departamento”. Al ver el gran revuelo que armó, el hijo de Ricardo Fort decidió borrar estos mensajes minutos después.

Lo cierto es que en las últimas horas, Thomas Fort, sobrino de Ricardo, se refirió a la muerte del tutor de sus primos y habló de “posibles situaciones de violencia” de Gustavo con ellos a causa de su enfermedad (principio de Alzheimer). “Ellos (por Marta y Felipe), queriendo cuidar la figura de Gustavo, se callaron muchas cosas y eso los convierte en víctimas también, porque siendo menores y sufriendo situaciones posibles de violencia...”, aseguró.

Y agregó: “Porque, a ver, se suicidó. No es que los chicos cumplieron la mayoría y se desvincularon. Había toda una evolución de cosas que las mantuvieron en hermetismo total poniéndolos en riesgo a ellos”. En diálogo con Mitre Live, Thomas dijo el personal trainer “no podría haber sido tutor de los chicos, no contando con su plena capacidad” y aclaró que las únicas personas que cuidaron de sus primos fueron la niñera Marisa López, su tío Eduardo Fort y su abogado César Carozza.

Sobre el contundente posteo de Felipe, sostuvo que en un principio lo “puso muy mal” porque no entendía lo que sucedía:“Hasta que, con el correr de los días me fui enterando de cosas y dije ‘ah, bueno’. Traté de que cada cosa esté en su lugar, de no condenar a Gustavo porque era un buen tipo realmente. No estoy en contra de mis primos porque ellos son víctimas. Pero todo ese famoso entorno que refiere Felipe que son tan espectaculares realmente no son tan espectaculares".

Consultado por el descargo de los sobrinos de Gustavo, quienes cuestionaron y repudiaron los dichos públicos de Felipe, Thomas aclaró: “En frío no entendés lo que pasó, por qué Felipe diría eso, más teniendo los recuerdos que yo tenía de Gustavo. Al enterarme del resto, les habrá pasado lo mismo a ellos. Hay otros problemas que acarrea eso de fondo. Está todo bien con mis primos. A ellos los quiero, son mi sangre”.

De acuerdo con sus dichos, Thomas mantuvo una buena relación desde que era chico con Gustavo, a quien definió como un referente ya que fue quien lo entrenó desde los 15 años, hasta que el vínculo se rompió tras el fallecimiento de Fort en noviembre de 2013. “Era casi como un tío más. Pero empezó a dedicarse más a los chicos. Cuando empecé a hacerme más público y me preguntaban por mi relación con Ricardo yo trataba de decir lo mejor que podía, pero la realidad es que no tengo tan buenos recuerdos con Ricardo. Y eso a él le dolió. Y tuvimos una pequeña diferencia, nada grave. Después parece que empezaron a pasar otras cosas, fruto de su enfermedad”, sentenció.