El noviazgo de Flor Vigna y Luciano Castro: su primera foto y cómo empezó la relación

¡Bomba! Flor Vigna y Luciano Castro están de novios. El romance comenzó hace dos meses y, hasta el día de hoy, lo pudieron mantener en secreto. La bailarina y el actor dejaron de lado la intimidad del departamento de él y empezaron a compartir una actividad juntos: el gimnasio. Por eso, era cuestión de tiempo que la noticia saliera a la luz.

Pero hay más. Vigna y Castro están tan enamorados que los suelen ver a los besos en medio de cada entrenamiento. Posta. Después de cada serie de pecho, el actor se pone de pie, camina unos pasos y se chapa a su nueva novia a la vista de todos. Ella hace lo mismo. Deja de hacer sentadillas, para abrazar a Luciano.

Después de tanto cariño a la vista de todos, la primera foto de Luciano y Florencia salió a la luz. Y la dio a conocer Maite Peñoñori en LAM. A modo de enigmático, la panelista tiró pistas. Hasta que por fin contó todo. “Ella es Flor Vigna”, dijo Maite. Y agregó: “El romance es el de Luciano Castro y Flor Vigna. Dos bombas atómicas, De los mejores lomos de Argentina”.

Entonces Ángel de Brito la interrumpió y contó: “Ayer Maite cuando iba para La Academia me dijo que tenía otro romance, pero cuando me lo contó tuve que frenar. El romance no está blanqueado pero casi. Contá la situación, Maite”.

Entonces ella relató: “Los dos van juntos a un gimnasio que da al río, por Vicente López. Una cadena de gimnasios. Ella suele entrenar ahí con Juli Puente (una instagramer que hace rutinas de gimnasia online y tuve un brevísima participación en La Academia). y casualmente Luciano Castro empezó a entrenar ahí”.

“En redes sociales no se siguen. Así que si el tiroteo empezó por ahí, no dejaron rastros. El viernes estuvieron juntos, se fueron los dos en la camioneta de él y estuvieron a los besos en el gimnasio frente a otras personas. Dije no puede ser. Me puse a chequear y da todo, estuvieron ahí”, explicó la angelita.

Entonces relataron: “Vamos con las pruebas. Esta fue la primera foto que apareció, se vio el fin de semana. A Luciano Castro lo reconocimos con su camioneta, pero nadie se percató de quién era la chica de gorrito. Podía ser cualquiera porque está camuflada, pero cuando se sabe que es Vigna…".

Peñoñori sumó más data: “La dejó a las once de la mañana. Si uno hace zoom en las zapatillas de ella, se ve que son las mismas que ella utiliza siempre para entrenar. Con lo que me contaron dos fuentes que los vieron más eso”.



Hace 10 días, Vigna renunció a La Academia. Tras la grave lesión en el hombro que sufrió su bailarín, Facundo Mazzei, durante una de las emisiones del programa. “A Flor le ofrecimos que se quede con otro bailarín, pero ellos entienden que hay una química especial entre ambos”, explicó primero Marcelo Tinelli.

Luego de agradecer a su coach y a la producción en general, Vigna afirmó: “Gracias por entenderlo, por tener corazón y por saber que necesitamos esto hoy en día. Quiero agradecer a todo el fandom, que me hacen siempre el aguante”.

En cuanto a lo personal, tanto para Flor como para Luciano el 2021 les dio un duro sacudón. En mayo, Castro y Sabrina Rojas anunciaron su separación después de 11 años de relación y dos hijos en común. “Nos separamos hace un tiempito ya . Pero bien . Estamos bien los dos . Nos van a ver mil veces juntos , porque nos separamos como pareja , no como familia”, había dicho la actriz tras la ruptura.

A finales de 2019, antes de la pandemia por coronavirus, la pareja había atravesado una fuerte crisis. Luego de varios meses, decidieron darse una nueva oportunidad y retomaron su relación sin problemas. Pero la cosa no funcionó por mucho tiempo. Hace dos semanas, ella confirmó su romance con el Tucu López. En tanto, a Castro lo vincularon con otra mujer en junio. Aunque nunca se supo quien era.

Por su parte, Flor viene de una separación reciente con el gran amor de su vida: Nicolás Occhiato. En total salieron durante siete años. Primero cuando se conocieron en Combate. Y luego, tras una breve separación en la que ella salió con Matías Napp, su entonces coach del Bailando, se dieron una segunda oportunidad. Salieron menos de un año. Tras unas vacaciones en Buzios, la pareja le puso un punto final a la relación en abril de este año. Ahora parece que Flor y Castro apuestan a una relación. Bien lejos de sus grandes amores.