El sorpresivo regalo de cumpleaños que le hicieron los hijos de Fort a su niñera Marisa

La ex jugadora de la Selección Argentina de Hockey Marisa López no solo le dedicó parte de su vida al deporte, sino que también se encargó y se ocupó de cuidar como una madre a Martita y Felipe Fort, los hijos del reconocido Ricardo Fort.

Después de un año difícil que tuvo que atravesar la familia Fort tras la muerte de Gustavo Martínez, ex pareja de Ricardo y quien se había quedado con la tutela de los jóvenes, los hijos del mediático homenajearon a la mujer que los apoya desde que son niños y le regalaron una magnífica camioneta Peugeot 3008.

En una entrevista que surgió no hace más de un año, Martita relataba la importancia y lo significante que era para ella tener en su vida y en su casa tanto a Gustavo como a Marisa: "Mi papá es Ricardo Fort y después tengo a Gustavo y a Marisa que nos cuidan. Otra persona no me interesa. No hace falta la genética para ser familia".

Felipe y Martita junto a Marisa, Gustavo Martínez y Virginia Gallardo

Felipe, quien es reconocido en las redes sociales por su carisma y su falta de "filtro" a la hora de relatar momentos de su vida y expresar sus opiniones, compartió su perfil de Instagram, que cuenta con más de 700 mil seguidores, un video que luego borro, en donde se aprecia la alegría y el cariño de Marisa para con ellos luego de que le mostraran el regalo que le tenían preparado.

Martita y Felipe junto a Marisa y a su tío Eduardo Fort.

Es claro que los hijos del empresario heredaron sus gestos, su carisma y su sentido del humor no solo a la hora de desenvolverse en los medios de comunicación, sino también en su vida privada.

El carísimo regalo que le hizo Felipe Fort a un Youtuber

Desde que los hijos de Ricardo Fort comenzaron a convertirse en adolescentes fueron el centro de atención en las redes sociales, no solo por los fans del empresario, sino por sus divertidas ideas.

"El Rubius", youtuber.

En el año 2018 Felipe le regaló "El Rubius", el youtuber más famoso de habla hispana, 600 bits, en ese entonces de 1,4 dólares cada uno, con la finalidad de compartir tan solo seis minutos jugando juntos al famoso videojuego Fortnite. Si bien se generó un fuerte debate debido al acceso de un chico de 14 años a $23 mil dólares, el sueño de él se hizo realidad y pudo compartirlo con todos sus seguidores.