El sorpresivo romance de Freddy Villarreal y Andrea Rincón: “Está muy abierta al amor”

Con el inicio de la temporada en Villa Carlos Paz, comienzan las obras de verano y también los romances de los famosos. Como siempre sucede, las celebridades le dan rienda suelta al amor y a la diversión, niegan cualquier tipo de vínculo y recién si la cosa se puso seria, blanquean el noviazgo. Expuestos a la mirada ajena, prefieren ser precavidos y guardar algo de su intimidad.

Algo de eso viven Freddy Villarreal y Andrea Rincón. Primero se juntaron varios factores y todos ellos lograron unirlos. Y la historia comenzó de la siguiente manera. Ambos protagonizan la obra 39 escalones, junto a Fabián Vena y el Bicho Gómez. Además se instalaron en el mismo complejo de Córdoba. Y se los suele ver cada tarde en la pileta del lugar o haciendo juntos actividades en los alrededores de Carlos Paz. Es más, ella también suele salir a pasear con Jazmín, la hija de Villarreal.

La cuenta es simple: 2 + 2 = 4. Por eso, los rumores de noviazgo entre el actor de 52 años y la actriz de 36 suenan cada día más fuerte. El primero en dar a conocer esta historia fue Pablo Layús, que dijo: “Rincón tuvo un problema en un kiosco por un celular supuestamente perdido. Ella estaba con la hija de Villarreal, y el actor fue hasta el lugar para calmar los tantos. Sin dudas, fue salvarla el novio”.

La primera en hablar sobre el supuesto romance fue Andrea. Cuando le consultaron si el amor había vuelto a su vida, la ex participante de MasterChef celebrity lanzó: “Estoy muy bien. Soy una persona muy feliz. No sé por qué la gente piensa que tenés que tener una pareja para ser feliz. La verdad que el amor en mi vida está constantemente y tengo amor todos los días”.

Y agregó: “Tengo el amor de mi familia y mis amigas, soy una persona muy amada y que da mucho cariño. No me falta nada más y conozco a muchísimas personas que están en pareja y sí les falta el amor".

Por su parte, Freddy también habló sobre Andrea. Al ser consultado, el actor aseguró: “Yo no estoy de novio con Andrea, no sé ella, pero no. Habría que preguntarle a ella si está de novia. Es una gran compañera. ¿Si podemos ser amigos con derechos? Todo está bien en cualquier relación de dos personas de común acuerdo y con todo el consentimiento. Y con Andrea todo está bien”.

Luego sumó: “Somos grandes compañeros de trabajo y con Andrea tenemos la fortuita situación de estar viviendo en el mismo complejo y mismo lugar. Mi hija se hizo muy amiga de ella y ella es un ser de luz también, está en una fase en su vida muy importante. Está muy abierta al amor y para mí una persona que respeta y ama a mi hija es un montón”.

La última pareja conocida de Freddy fue la psicóloga Paula Ulla, de quien se separó en 2019. Además, durante el verano de 2020, también se lo había vinculado con su entonces compañera de teatro Julieta Prandi, romance que él negó de plano.

"Con Julieta nunca pasó nada, somos grandes amigos, es una larga historia… Nunca estuve en una relación con ella, jamás, pero fui un novio para la prensa, lo que a mí me vino muy bien", afirmó en aquella ocasión tras ser consultado.

Pero agregó: "A mí me venía bárbaro, me costó un matrimonio nomás, pero después me decían: 'Che, vos... ¡Te felicito!'. Mirá, es como que yo tenga que salir a decir que con Angelina Jolie no pasa nada... A mí me encantaría que me pase eso, me conviene. Pero Julieta es una gran amiga". Hoy la situación del imitador es muy distinta. Aunque los rumores de noviazgo siguen creciendo, Freddy no negó el romance con Andrea. ¿Será cierto?