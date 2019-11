El sorpresivo romance entre Julieta Ortega y Camilo Vaca Narvaja, el ex de Florencia Kirchner

Recientemente separada del empresario Esteban Eskenazi, Julieta Ortega sorprendió a sus seguidores en Instagram publicando una imagen en la cual puede vérsela en una pose muy romántica junto a Camilo Vaca Narvaja, ex pareja de Florencia Kirchner, y madre de su hija Helena.

En la fotografía, ambos están recostados y él besa la mejilla de la actriz. Acompañando el posteo, hay un fragmento de la canción A Primera Vista, de Pedro Aznar, en la cual el músico canta "Cuando me llamó, allá fui. Cuando me di cuenta, estaba ahí. Cuando te encontré, me perdí. En cuanto te vi, me enamoré".

Vaca Narvaja, por su parte, también hizo pública una cariñosa fotografía junto a Ortega, en la cual la abraza mientras ella está de espaldas a la cámara. En la publicación, citó la misma canción que Julieta. Ninguno de los dos, por ahora, ha hecho declaraciones "blanqueando" el romance.

Antes de su relación con Eskenazi, Ortega estuvo casada durante siete años con Iván Noble, padre de su hijo Benito de 13 años. Vaca Narvaja, por su parte, tuvo una relación de dos años con Florencia Kirchner, fruto de la cual nació la pequeña Helena.

"Hace menos de diez años comprendí que la relación más importante de mi vida iba a ser conmigo y que la compañía más grande iba a ser yo", supo expresar tiempo atrás Julieta en diálogo con revista Gente. "Cuando entendí eso se me fue la ansiedad por la pareja perfecta y el pensar que ahí podía resolver algo. Lo mejor que te puede dar una pareja es amor, abrigo y contención, pero hay algo de la soledad profunda y de los miedos que son muy de uno. Mis parejas se enojan cuando hablo de esto, porque creen que les saco crédito, y no es así. A mí me fascina estar acompañada y enamorada".

Como curiosidad estadística, se puede decir que Camilo fue el yerno de quien hoy es la vicepresidenta electa de la Nación (y entonces, claro, era la presidenta) y ahora está en camino de ser el yerno de Ramón Palito Ortega, quien también fuera candidato a vicepresidente por el justicialismo, en su caso acompañando a Eduardo Duhalde.