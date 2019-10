El sueño de la familia numerosa: Ricky Martin anunció el nacimiento de su cuarto hijo con una tierna foto

Ricky Martin y el artista plástico Jwan Yosef, anunciaron oficialmente el nacimiento de su cuarto hijo. Lo hicieron a través de un tierno posteo en Instagram donde el cantante sostiene al bebé mientras es abrazado por su esposo.

Familia numerosa

El recién nacido es varón y fue bautizado como Renn. Llegó sólo nueve meses después del nacimiento de Lucía, la única hija del matrimonio. Martin ya había sido padre soltero de los mellizos Valentino y Matteo hace 11 años.

La inminente llegada del niño había sido anunciada públicamente por el portorriqueño al aceptar un premio en la Cena Nacional de la Campaña de los Derechos Humanos en Washington.

"Mi familia está aquí. Jwan, no te veo, pero mi esposo Jwan, te amo. A mis preciosos gemelos, Valentino y Matteo, quienes también están aquí, los amo con todo mi corazón. Ustedes son mi fuerza, me inspiran todos los días, y me motivan a seguir haciendo lo que estoy haciendo y ustedes son hijos increíbles", comenzó agradeciendo Martin.

“Te amo Lucía mi pequeña, quien no está aquí con nosotros, se quedó en casa con su abuela, pero ella también es la luz de mi vida. Y por cierto, tengo que anunciar que estamos embarazados. Estamos esperando un bebé. Amo a las familias grandes", agregó sonriente.

Martin y Yosef se casaron en 2017 en una boda secreta que recién fue revelada por el cantante al año siguiente. "Intercambiamos votos y juramos sobre todo, ya firmamos todo lo que teníamos que firmar. ¡Se siente grandioso! Ya no lo puedo presentar como mi prometido. Es mi esposo, es mi hombre", relató en una entrevista.