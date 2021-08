El susto de Ricky Montaner y la prueba en vivo con las boleadoras: "Necesito un meme con su cara"

La Voz Argentina se convirtió no sólo en el programa más visto de la televisión argentina sino también en uno de los más comentados en las redes sociales. Y sobre eso colaboran mucho los jurados que, en un clima de distensión, suelen hacer cosas graciosas que terminan explotando en Twitter, Instagram o la red social de su preferencia. Y ayer no fue la excepción, ya que se vivió un gracioso momento entre Lali Espósito y Ricky Montaner quien terminó con la cantante pidiendo que se haga un meme con la cara de su compañero. Spoiler alter: en las próximas líneas vas a leer boleadoras, bolas y cuestiones de riesgo.

Todo comenzó cuando el team de Soledad Pastorutti, en la antesala de los cuartos de final, interpretó varias chacareras.

Cuando la perfomance había terminado, La Sole le pidió a su compañero de jurado Ricky Montaner que se acerque. Y ahí fue cuando todo se comenzó lentamente a descontrolar. “Yo quisiera que Ricky (Montaner) pase al frente”, dijo. Efusivamente, el cantante aceptó la propuesta y se subió al escenario. Lo que no se imaginaba era el reto que le tenía preparado su colega: quedarse en el medio de un frenético baile de boleadoras. “¡Cuidado que necesito a mi hermano!”, exclamó Mau Montaner cuando vio el riesgo que implicaba la prueba.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Ricky no se inmutó durante toda la coreografía, y agarró las boleadoras. Sin embargo, cuando terminó, su rostro lo decía todo: estaba tan asustado como anonadado. “¡Chicos! ¡Necesito un meme con la cara de él”, pidió Lali Espósito imitando el gesto de su compañero. Fue en ese momento que el artista venezolano relató cómo vivió ese tenso momento. “Yo te juro que es con mucha fuerza que las tira para abajo”, describió. Y en ese momento empezaron a reirse todos.

“Yo al principio veo que están pasando las bolas así, y después me doy cuenta que lo está haciendo es el ritmo en el piso”, agregó. Al escucharlo, su padre no dudó en acotar: “El acto más valiente que haya hecho Ricky en toda su vida. Tienes que mostrarle a mis nietos que hiciste turismo de aventura”. Inmediatamente, cumpliendo los deseos de Lali, las redes sociales no tardaron en convertir este momento televisivo en divertidos memes.

Si bien este lunes se vivió una gala muy interesante, los participante que se midieron el domingo en los cuartos de final fueron los integrantes del team Ricardo Montaner, pero el plato fuerte de la noche fue la presentación en vivo de Lali Espósito y Nicki Nicole. El feat estuvo a la altura de la expectativa que había generado y solo recibió elogios en las redes sociales.

Para lucirse sobre la pista, las artistas eligieron dos éxitos de sus respectivos repertorios: “Wapo traketero” y “Boomerang”. La química fue evidente durante todo el show, que terminó con el jurado aplaudiendo de pie. “Yo creo que funcionó”, dijo ‘Naiki’ con mucha humildad.

Las reacciones en las redes sociales solo fueron positivas. “Llegaron las reinas a romper todo, ¡qué mujeres!”, señaló una usuaria. Y otra, acotó: “Todavía no caigo, es increíble lo que hicieron y generan, merecedoras reinas de Argentina”. Tal fue la repercusión y la cantidad de reacciones que hubo que llevaron a Lali Espósito a ser la tendencia número 1 a nivel mundial en Twitter.