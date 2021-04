El tenso momento entre el hijo de Julieta Prandi y Claudio Contardi: “No quiso ir con él”

Otro episodio violento en la separación de Julieta Prandi y Claudio Contardi. Y, lamentablemente, esta vez tuvo como protagonista a Mateo, el hijo mayor de la pareja, que tiene sólo 10 años. Esta tarde, la conductora habló con Hay que ver, el programa de Denise Dumas y José María Listorti y contó qué sucedió entre su pequeño y su ex marido: “Lo primero que voy a pedir es que el juez que tiene la causa (por corrupción de menores), apure los tiempos porque tiene que resguardar a mis hijos”.

Por otra parte, Julieta se mostró indignada por el bozal legal que interpuso su exmarido y “una multa de 50 mil pesos para que no hable”. Y completó: “El juez no tiene tiempo de poner una resolución que le dé un poco de tranquilidad a mis hijos. (…) Me ponen una medida para que no hable en el mismo tiempo que tardan en redactar una medida de resguardo”.

“Mi hijo mayor no quiso ir con su papá. No quiere ir con su papá y lo manifestó; y la Ley lo ampara porque es el derecho del niño. No quiso ir y no se fue. Se volvió a mi casa. Que digan lo que quieran que me tienen sin cuidado porque voy a respetar la voluntad de mis hijos”, contó Prandi, sobre el hecho que tuvo que soportar su hijo en la puerta del colegio, cuando Contardi fue a retirarlo y el nene no quiso ir.

“A los hechos me remito. Están la directora y todos de testigos. Mi hijo de cinco años no puede expresarse de la misma manera, pero un menor de diez años la tiene bastante clara ya por todo lo que pasó”, afirmó la modelo. Y completó: “Lo que menos me importa es eso porque yo estoy preservando la salud mental y la seguridad de mis hijos y estamos en una causa penal en la que los chicos fueron evaluados por un grupo de psicólogos; y al padre se lo va a evaluar. No tengo problema con lo que pida la otra parte, lo único que me importa es que el juez resuelva ya la situación”.

El juez Hernán García Lázaro decidió imponer una multa de 50 mil pesos tanto a ella como a su abogada Ana Rosenfeld por haber expuesto en los medios de comunicación y las redes sociales, la situación de sus dos hijos en relación con su papá.

La doctora María Bellini, que forma parte del equipo que asesora legalmente a la modelo, contó que los chicos volvieron al colegio después de 15 días de ausencia y su padre se presentó para llevárselos en contra de la voluntad de su madre. “Ella tiene que trabajar porque hace más de dos años que no le pasa alimentos pero tiene miedo porque pasan estas cosas, Contardi se presenta en el colegio. Hay una causa por corrupción de menores y los niños le tienen miedo”.