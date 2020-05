El terrible accidente en Tucumán: el último concierto de Sergio Denis y la última batalla por su vida

El 11 de marzo de 2019, Sergio Denis se cayó al foso del teatro Mercedes Sosa, de Tucumán. Estaba cantando "Te llamo para despedirme". Desde entonces, el artista no volvió a despertarse. Mucho se bromeó, con humor negro pero no malintencionado (al fin y al cabo, escondía la esperanza de verlo de nuevo activo y sano) sobre las cosas que habría que explicarle cuando se despertara: que Alberto Fernández era el nuevo presidente, que Maradona era el técnico de Gimnasia,que había una pandemia en el mundo y un largo etc. Desafortunadamente, aunque previsiblemente, no pudo ser.

Aquella noche, Sergio habló sobre los trabajadores de la salud. “Quiero recordar una frase de Bertolt Brecht, el pensador alemán, que tiene que ver con la gente de la salud, tiene que ver con quienes están cerca de Dios, con quienes nos salvan la vida en momentos determinados: los médicos, las mucamas, las asistentes, las enfermeras que trabajan con toda la fe, la fuerza y en cada uno de los hospitales y clínicas.Y él decía que hay hombres y mujeres que luchan días, y son buenas. Hay unas que luchan meses, y son mejores todavía. Y hay quienes luchan toda la vida, esos son los imprescindibles. Ustedes son los imprescindibles. Muchas gracias”.

El cantante cayó desde una altura de tres metros. Lo llevaron al hospital Padilla. Lo operaron. Lo mantuvieron con vida, lo que no quiere decir que lo hayan podido salvar. Tenía, según la directora del hospital, hematomas cerebrales, múltiples contusiones, una hemorragia, un importante edema cerebral, una fractura del hueso temporal en la cabeza y una fractura al nivel de la clavícula y el omóplato. Su compañera de entonces, Verónica Monti, hizo un triste papel: vergüenza ajena en cada una de sus apariciones, desnudando intimidades, reales o no, de la pareja, enfrentándose con su familia y hablando, finalmente, de sí misma, que era lo único que le importaba.

Mientras tanto, Sergio Denis peleó por su vida en diferentes clínicas: en el Sanatorio de los Arcos lo operaron dos veces. Luego lo trasladaron a la clínica de rehabilitación ALCLA, en el barrio de Núñez, el mismo centro donde atendieron a Gustavo Cerati. Además de consternación en los famosos, el accidente del cantante puso en relieve las condiciones precarias en las cuales muchas veces deben actuar los músicos, los riesgos cotidianos a los que se exponen.

Sergio había sobrevivido a una trombosis en el año 2005 y a un infarto agudo en el 2007, había perdido y había recuperado la voz. Sus fans mantuvieron hasta último momento la esperanza de que se recuperara una vez más, pero no pudo ser.